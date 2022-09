Due concerti all'Hangar Rosso Tiepido con gli Amici della Musica

Sabato 24 settembre la stagione degli Amici della Musica di Modena torna presso l’Hangar Rosso Tiepido (in via Emilia Est 1420/2), dove si terrà il primo appuntamento autunnale della rassegna AdM, nonché settima edizione di AdAdM (Amici degli Amici della Musica).

Il format che tanto successo ha avuto nelle scorse edizioni prevede due concerti (alle 18:30 e alle 21:00), intervallati da una pausa con brindisi prevista per le ore 20:00.

Alle 18:30 Le Pics Ensemble (doppio quintetto di archi e fiati, interamente al femminile) presenterà il progetto "Terre di confine: Lisonz", incentrato sull’Isonzo, fiume che attraversa un territorio geografico estremamente particolare e che è stato testimone di unioni, legami e di conflitti transfrontalieri. Si tratta di un’unica creazione artistica nata dall’incontro tra la poesia di Ivan Crico e la musica di Ingrid Ma?us; uno spettacolo di 50 minuti, alla scoperta delle sonorità naturali e linguistiche attraversate dall’Isonzo.

Successivamente, alle 21:00 due giovani musicisti dell'Icarus Ensemble (la flautista Benedetta Polimeni e il pianista Diego Petrella) si esibiranno in un programma che accosta alcune pagine di Debussy (il celebre Syrinx per flauto solo e una breve selezione di Études per pianoforte) al Travestimento n.3 per flauto e pianoforte di Claudio Rastelli, brano che parte dallo studio delle Variazioni Goldberg di Bach "raccogliendole" tutte e, trasformazione dopo trasformazione, diventando ogni volta "qualcos'altro" modificando lo scorrimento del Tempo, l'armonia, l'ordine e la disposizione degli elementi originali.

L'ingresso avviene senza prenotazione ed è di 1 € per il biglietto a prezzo intero, mentre i Soci AdM sostenitori entrano gratuitamente. Con AdAdM prende il via la rassegna autunnale 2022 degli Amici della Musica: 13 appuntamenti tra concerti, incontri, lezioni. Trovate i dettagli aggiornati sul sito AdM: amicidellamusicamodena.it Il concerto è realizzato con il contributo finanziario del Comune di Modena, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e della Regione Emilia-Romagna. L’Associazione Amici della Musica di Modena opera senza fini di lucro. Sostegno economico proviene dai contributi di Enti Pubblici e Privati e dalle quote di adesione dei Soci. Tutte le informazioni su contenuti artistici, aspetti organizzativi, modalità di sostegno e di adesione alle attività degli Amici della Musica di Modena sono disponibili all’ingresso della sala.

Per informazioni: tel. 3296336877, info@amicidellamusicamodena.it