Amleto del Teatro dei Venti apre Trasparenze XI edizione

Venerdì 12 e sabato 13 maggio ore 20.30 al Teatro Dadà di Castelfranco Emilia (MO) debutta in anteprima Amleto, nuova produzione del Teatro dei Venti all'interno dei progetti nel Carcere di Castelfranco Emilia, una coproduzione con Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale.

Venerdì 12 e sabato 13 maggio (ore 20.30) al Teatro Dadà di Castelfranco Emilia debutta in anteprima AMLETO, il nuovo spettacolo del Teatro dei Venti realizzato all'interno dei progetti nel Carcere di Castelfranco Emilia.

AMLETO | anteprima

Da William Shakespeare

Drammaturgia Vittorio Continelli e Stefano Tè

Regia Stefano Tè

Con Michele, Oxana, Giliberto, Alessandro, Giacomo, Francesca, Davide, Maurizio, Yuri, Salvatore, Federico, Francesco, Niccolò, Guerino, Cesare.

Musica dal vivo (pianoforte) Alessandra Fogliani

Maschere (costruzione e azioni fisiche) Valentino Infuso

Costumi Nuvia Valestri e Teatro dei Venti

Luci e Audio Luigi Pascale

Assistenza alla regia Francesco Cervellino

Ideazione scenografia Stefano Tè

Progettazione della scenografia e dei costumi a cura di F. M. nell’ambito di AHOS All Hands on Stage progetto cofinanziato dal programma Creative Europe.

Una produzione Teatro dei Venti, in coproduzione con Emilia Romagna Teatro Fondazione ERT / Teatro Nazionale, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Emilia-Romagna, con il contributo della Fondazione di Modena all’interno del progetto “Abitare Utopie”, con il contributo di BPER Banca.

“Amleto” è il capitolo finale della trilogia shakespeariana a cura del Teatro dei Venti nelle carceri di Castelfranco e Modena dopo “Giulio Cesare” e “Macbeth alla radio”.

Il percorso di creazione all’interno del Carcere di Castelfranco Emilia è realizzato con il sostegno della Regione Emilia-Romagna (L13/99) attraverso il più ampio progetto del Coordinamento Teatro Carcere Emilia Romagna, con il contributo del Comune di Castelfranco Emilia attraverso l'Unione del Sorbara, della Fondazione di Modena nell’ambito di “Abitare Utopie" e da BPER Banca.

Informazioni e acquisto biglietti

Teatro Dadà, Piazzale Curiel 26 – Castelfranco Emilia

tel. 059.927138 | info.biglietteria@emiliaromagnateatro.com

castelfranco.emiliaromagnateatro.com

Progetto “AHOS All Hands On Stage

La produzione dello spettacolo fa parte del progetto “AHOS All Hands On Stage – Theatre as a tool for professionalisation of inmates”, co-finanziato da Creative Europe, che coinvolgerà per 30 mesi organizzazioni e Istituti Penitenziari di 5 Paesi, quattro dell’Unione Europea (Italia, Germania, Polonia e Romania) e uno dai Balcani occidentali (Serbia).

Il progetto si è avviato a Modena nel febbraio di quest'anno con il Kick-off meeting nella Sala di Rappresentanza del Comune di Modena alla presenza di tutti i partner. In quella sede è stato firmato il Protocollo d'Intesa sull’attività di formazione e professionalizzazione e inserimento lavorativo della popolazione detenuta nell’ambito dei mestieri del Teatro, sottoscritto dalle Direzioni delle Carceri di Modena e Castelfranco Emilia, da Emilia Romagna Teatro Fondazione, rappresentata dal Presidente Giuliano Barbolini, da Fondazione Teatro Comunale di Modena, rappresentata dal direttore Aldo Sisillo, da ATER Fondazione, rappresentata dal direttore Roberto De Lellis, e da Teatro dei Venti.

Le parti si sono impegnate a favorire l’organizzazione presso le proprie strutture di tirocini formativi per detenuti internati ed ex detenuti che avranno svolto percorsi di formazione all’interno degli Istituti di Modena e Castelfranco Emilia. Si impegnano a prevedere parte della formazione a cura del proprio personale specializzato e a considerare collaborazioni future per favorire l’inserimento lavorativo di detenuti ed ex-detenuti all'interno delle rispettive strutture.

Amleto è il primo progetto in cui uno dei partecipanti ai percorsi formativi, ha potuto collaborare attivamente progettando scenografia e costumi.

Teatro dei Venti nelle carceri

Teatro dei Venti lavora nella Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia dal 2006 e nella Casa Circondariale Sant’Anna di Modena dal 2014, con percorsi creativi permanenti nelle sezioni maschili e femminile. L’approccio è improntato alla creazione artistica, che porta alla realizzazione di produzioni teatrali e di un presidio culturale all'interno degli Istituti. Un presidio reso possibile grazie all'operato delle Direzioni che si sono avvicendate, del personale dell'Area Trattamentale e di Polizia Penitenziaria. I progetti hanno portato alla produzione di 9 spettacoli per un totale di oltre 50 repliche anche fuori regione, di 1 film, 2 radiodrammi, 11 spettacoli di artisti esterni e 6 laboratori ospitati nel corso di Trasparenze Festival. Nei processi creativi e in occasione dei debutti, i detenuti percepiscono una retribuzione per prove e repliche. Nel 2019 grazie al progetto FREEWAY, co-finanziato da Creative Europe, il Teatro dei Venti entra in contatto con organizzazioni e Istituti da altri paesi d’Europa, aprendo le attività e le riflessioni a un contesto internazionale.

Dal 2023 il progetto AHOS All Hands on Stage fornirà gli strumenti per la professionalizzazione e lo scambio di buone pratiche nell'ambito del Teatro Carcere a livello europeo.