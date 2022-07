Musiche sotto il cielo, amrcord di un tango nel Cortile del Melograno

Giovedì 14 luglio alle 21 nel Cortile del Melograno di Via dei Servi 21 si terrà Amarcord d’un Tango, prossimo appuntamento della rassegna estiva del Teatro Comunale di Modena dal titolo “Musiche Sotto il Cielo”.

In concerto si ascolteranno gli archi dell’Ensemble dell’Orchestra Filarmonica Italiana a fianco di due affermati virtuosi come Marco Albonetti al sax soprano e Daniele Di Bonaventura al bandoneon, impegnati in un programma con brani dei grandi maestri del tango, da Carlos Gardel, Astor Piazzolla fino a Richard Galliano. Il progetto, che esplora le radici mediterranee del genere musicale argentino, è anche frutto di un successo discografico realizzato per l’etichetta inglese Chandos Records.

Marco Albonetti svolge un’intensa attività concertista e didattica in tutto il mondo. La sua peculiarità è quella di rappresentare un blend di tecniche e stili diversi senza rinnegare la sua formazione classica, scegliendo un repertorio che spazia dal contemporaneo al barocco fino ai linguaggi della musica popolare. Ha calcato importanti palcoscenici internazionali come la Wiener Saal di Salisburgo, Konzerthaus di Berlino, Gewandhaus di Lipsia, Wits Great Hall di Johannesburg, Palau de la Musica Catalana di Barcellona, Palau de la Musica di Valencia, Teatro Español di Madrid, Theater in der Josefstadt di Vienna. Daniele Di Bonaventura, compositore, pianista, bandoneonista, ha coltivato sin dall’inizio della sua attività un forte interesse per la musica improvvisata pur avendo una formazione musicale di estrazione classica. Le sue collaborazioni spaziano dalla musica classica a quella contemporanea, dal jazz al tango, dalla musica etnica alla world music, con incursioni nel mondo del teatro, del cinema e della danza. Ha suonato nei principali festival italiani ed internazionali. L’Orchestra Filarmonica Italiana vanta più di un decennio di attività concertistica in Italia e all’estero. La produzione sinfonica e lirica comprende sia il repertorio popolare italiano più conosciuto sia quello meno consueto o esecuzioni di titoli contemporanei, anche in prima mondiale. Il suo Ensemble si presenta come una formazione variabile dal quartetto all’orchestra da camera e di grande duttilità nell’affrontare un repertorio che spazia dal Barocco al Novecento.

Biglietti, intero 15 euro, ridotto 10 euro. I biglietti online e presso la biglietteria del Teatro, o telefonando allo 059 2033010. Info www.teatrocomunalemodena.it.