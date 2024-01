“Ancora Natale?”il nuovo film made in Modena e una Serata di Beneficenza

Si tiene a Modena Martedì 9 Gennaio ore 21.00 presso il Cinema Victoria la prima del film “Ancora Natale?” del Regista Orazio Giannone per una serata all’insegna della Beneficenza in collaborazione con Controvento e Charitas ASP.

La nuova fatica cinematografica del regista e scrittore modenese Orazio Giannone racconta una favola natalizia ambientata in un villaggio di Natale. Protagonisti persone dalle storie e caratteristiche più disparate, con in comune l’aver perso lo spirito del Natale e vivere quella giornata alla ricerca disperata di regali e superficialità. Come in una commedia Dantesca, i personaggi della storia saranno trasformati, per contrappasso, in figure del presepe, che attraverso avventure e vicissitudini ritroveranno quel senso di amicizia e serenità che avevano perduto.

La Commedia di Giannone viene proiettata presso il Cinema Victoria con una finalità benefica, ovvero raccolta fondi per l’Istituto Charitas ASP, centro socio-riabilitativo che da 82 anni aiuta i giovani con disabilità psico-fisiche in ambito assistenziale, educativo, riabilitativo, sanitario e psicologico.

Il Film vede la partecipazioni di personaggi modenesi come Mariagrazia Lazzaroni, Francesco Folloni, Federico Loschi, Maria cristina Martinelli, Alessandro Magnani, Luca Mantia, Luca Bagnoli, Daniele Morsia, Mariagrazia Razionale, Elvira Paolino, Mariapia Benassi, Luigi Guicciardi, Eleonora Guicciardi,Lorenzo Di Mezzo, Adelmo Macchioni, Daniele Caniati, Maurizio Buselli, Simona Spaggiari e Roberta Oleari.

Il Film è in collaborazione con Modenamoremio e Radiamo.

Per partecipare all’iniziativa basterà prenotarsi su Eventbrite al seguente link https://www.eventbrite.com/e/ biglietti-ancora-natale- proiezione-del-film-di-orazio- giannone-781336577737

In alternativa ci si potrà presentare la sera della proiezione, Martedì 9 Gennaio entro le 20.40, presso il Cinema Victoria.