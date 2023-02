Andrea Ferrari Show, la comicità arriva alla Polisportiva Modena Est

Il Tour del Sorriso 2023 fa tappa venerdì 3 febbraio alle ore 21 alla Polisportiva Modena Est con lo spettacolo comico Andrea Ferrari Show. Un bastimento carico di personaggi, aneddoti, monologhi, canzoni e caratterizzazioni con il repertorio più esilarante dell’attore modenese.

Un atteso ritorno quello di Ferrari alla Polisportiva di Modena Est dopo tre anni di assenza. “Sono molto affezionato a quel palcoscenico che mi ha dato, in passato, tante soddisfazioni e dove, ogni volta, ritrovo amici e gente genuina. Sono quelle serate in famiglia, dove ci si diverte e dove la scaletta molte volte è scritta in diretta con il pubblico” Quest'anno Andrea Ferrari festeggia un importante traguardo: 25 anni di carriera da professionista nel mondo del Teatro, in qualità di interprete che lo vede impegnato su più fronti: spazia, infatti, dal registro brillante alla prosa classica, e i prossimi impegni saranno un recital teatrale su “I giganti della montagna” di Luigi Pirandello, la direzione-interpretazione del dramma “Il Padre” di August Strindberg, e nell'omaggio a Giorgio Gaber in ricorrenza del 20° anno della sua scomparsa. Ferrari è il direttore didattico della Scuola di recitazione di Nuova Didattica Teatrale con sede a Modena ed una succursale a Pavullo nel Frignano che quest'anno compie il suo 20° anno di attività con oltre cinquanta produzioni al suo attivo e un migliaio d'iscrizioni.

L'ingresso allo spettacolo di venerdì 3 febbraio è di € 10,00. Info e prenotazioni allo 059 283449. Tutte le date aggiornate di Andrea Ferrari si possono trovare sul sito internet www.andrea-ferrari.info