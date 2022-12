Andrea Ferrari Show, la comicità in scena a Campogalliano

Continua il Tour del Sorriso. Domenica 11 dicembre, alle ore 17 alla Montagnola di Campogalliano va in scena lo spettacolo comico Andrea Ferrari Show con i personaggi, i monologhi e le caratterizzazioni più esilaranti del repertorio artistico dell’attore modenese.

Un atteso ritorno quello di Ferrari nella Città della Bilancia dopo il successo ottenuto la scorsa estate al Parco Tien An Men. Diplomato all’Accademia d’Arte drammatica di Milano, autore SIAE e regista, Andrea Ferrari, il prossimo anno festeggerà i 25 anni di professionismo nel mondo dello spettacolo. Recentemente è stato impegnato nella direzione e l'andata in scena di un testo di Federico Garcìa Lorca intitolato Yerma, mentre ora è in prova con due testi teatrali: il recital tratto da I Giganti della Montagna di Luigi Pirandello, in scena a febbraio, e l'opera Il Padre dell'autore svedese August Strindberg che vedrà il suo debutto nel prossimo mese di maggio. Ferrari spazia dal teatro brillante alla prosa classica, in un virtuosismo di personaggi nati dall’esperienza e dall’osservazione del quotidiano. È il direttore didattico della Scuola di recitazione di Nuova Didattica Teatrale con sede a Modena ed una succursale a Pavullo nel Frignano.

Tutte le date aggiornate, sul sito internet www.andrea-ferrari.info Lo spettacolo di domenica 11 dicembre rientra nella rassegna “Catàmes” che in vernacolo emiliano significa “troviamoci!” organizzata dal Comune di Campogalliano. Ingresso libero e gratuito.