Cabaret, la comicità di Andrea Ferrari in scena a Modena

Mercoledì 30 giugno, alle ore 21.30 al Parco Enzo Ferrari di Modena, presso l'Orange 182 (ingresso da via San Faustino) è di scena lo spettacolo comico Andrea Ferrari Show. Protagonisti sono i personaggi, i monologhi e le caratterizzazioni più divertenti del repertorio artistico dell’attore modenese.

Diplomato all’Accademia d’Arte drammatica di Milano, autore SIAE, Andrea Ferrari, vanta un’esperienza pluri ventennale che spazia dal teatro brillante alla prosa classica, in un virtuosismo di personaggi nati dall’esperienza e dall’osservazione del quotidiano. Classificato, nel 2015 al secondo posto al Festival di Castrocaro Terme, in diretta su RaiUno, nella sezione “volti nuovi”, dopo la pandemia da Corona virus, ed il conseguente fermo, l'attività artistica di Ferrari, è ripresa anche in veste di regista e direttore didattico della Scuola di recitazione di Nuova Didattica Teatrale, con la messinscena di tre produzioni brillanti che hanno riscontrato successo di pubblico e di critica.

Tutte le date aggiornate e gli appuntamenti sono riportati sul sito internet www.andrea-ferrari.info. Lo spettacolo, per l'occasione, è prodotto in collaborazione con il Festival Cabaret Emergente di Modena ed è presentato da Riccardo Benini. È consigliabile la prenotazione al 335 5447702. Ingresso gratuito.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...