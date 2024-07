Ai Giardini d'estate archi e melodie anni '70 con il concerto di Andrea Govoni

Indirizzo non disponibile

Domenica 7 luglio ai Giardini D’Estate alle 21 appuntamento con il concerto di Andrea Govoni & Friends. Andrea Govoni, cantautore e musicista modenese, da qualche tempo si è trasferito a Milano, ma con la sua Emilia sempre nel cuore. Il suo percorso artistico è ricco di collaborazioni con grandi nomi della musica e il suo singolo d’esordio come cantautore, non a caso, è il brano "Modena": una vera e propria dichiarazione d’amore per la sua città.

Andrea torna proprio a Modena con uno show che lo vedrà sul palco con una band d’eccezione composta da nomi del calibro di Roberto Dell’Era basso degli Afterhours, Alessandro Deidda batteria de Le Vibrazioni, Tao storico chitarrista di Alberto Fortis e artista poliedrico conosciuto per il suo Love Bus, Anna Bazueva al flauto traverso, Andrea Biviano al sax, Simone Rossetti Bazzaro (violino di Zucchero, Guccini, Vecchioni, Antonio Cortesi violoncellista di grande talento e compositore); special guest Marta Festa che presenterà le sue ultime canzoni dal sapore beat.

Dopo l’uscita del suo ultimo singolo La Barista con il video girato proprio nella riviera romagnola, l’artista porterà sul palco degli storici Giardini di Modena un concerto di grande atmosfera, colorato da archi e melodie che richiamano molto gli anni ‘70 ed esalta perfettamente la scrittura narrativa, romantica e sognante che è un po’ il suo marchio di fabbrica.

Una serata magica dove, oltre le sue ultime canzoni, ci regalerà in anteprima assoluta, i nuovi inediti che faranno parte del disco in uscita a settembre 2024 e alcuni grandi classici da cantare tutti insieme appassionatamente per un’indimenticabile notte d’estate nell’incantevole cornice dei Giardini Ducali.

Un momento artistico molto importante che lo ha visto protagonista di un concerto indimenticabile all’ARCI Bellezza di Milano e un bel ritorno nella sua città per un’artista che, sul palco, sa toccare le corde del cuore donandosi senza riserve al suo amato pubblico.