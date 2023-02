Modena, una conversazione su Angelo Fortunato Formiggini

Il 29 novembre 1938 l'editore modenese Angelo Fortunato Formiggini si suicidò lanciandosi dalla Ghirlandina per protestare contro le inumane leggi razziali volute da Benito Mussolini.

Al geniale editore modenese Angelo Fortunato Formiggini è dedicato l'appuntamento previsto sabato 4 febbraio alle 17 al Teatro Guiglia a Modena in via Rismondo 73 a cura di Mariano Brandoli e Roberto Vaccari dal titolo "La battaglia di un editore anticonformista nelle spire del fascismo. La marcia sulla Leonardo. Le leggi razziali. Il tragico suicidio". Un incontro che conclude le iniziative sulla Giornata della Memoria 2023. Un dialogo a due sulla parabola esistenziale dell'editore conclusasi tragicamente promosso dal Comitato di Modena dell' Istituto per la Storia del Risorgimento, dalla sezione di Modena dell'Associazione Mazziniana Italiana e dal comitato provinciale della Fiap di Modena ( Federazione Italiana Associazioni Partigiane).