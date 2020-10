Anime e Manga, il sociologo Marco Pellitteri ne spiega il successo planetario in occasione della mostra Fmav

Mercoledì 21 ottobre alle ore 18 presso la Fondazione Modena Arti Visive a Palazzo Santa Margherita è previsto il talk dal titolo La posizione culturale degli anime e dei manga in Giappone e nel mondo.

L'incontro si sviluppa nell'ambito della mostra Anime Manga, e vedrà la partecipazione del sociologo Marco Pellitteri, in collegamento dalla Cina. Insieme si ripercorrerà l’evoluzione della cultura pop giapponese di anime e manga e l’enorme impatto che essa ha avuto nel modulare l’identità nipponica contemporanea, così come il suo posizionamento nel mondo globale.

L'incontro avrà un taglio multidisciplinare, e unendo sociologia dei processi culturali, studi sulla comunicazione, pedagogia dei media e analisi letteraria e cinematografica, Marco Pellitteri offrirà un’inedita lettura sull'immaginario visuale giapponese e sulle ragioni del suo successo planetario.

L’incontro si svolgerà a FMAV Palazzo Santa Margherita con Francesca Fontana ed Enrico Valbonesi, curatori della mostra Anime Manga, in collegamento con Marco Pellitteri da Suzhou, in Cina.

Marco Pellitteri (Palermo 1974) è Professore Associato in Media e Comunicazione nella Facoltà di Scienze Umane e Sociali della Xi’an Jiaotong – Liverpool University (Suzhou, Cina). Insegna e studia storia, teorie, linguaggi e strategie della comunicazione visiva, della pubblicità, delle industrie creative e dei media narrativi, fra i quali il fumetto e il cinema d’animazione. Ha condotto numerose ricerche in Europa e Giappone ed è autore di vari volumi, fra i quali, in italiano, Mazinga Nostalgia. Storia, valori e linguaggi della Goldrake-generation (I ed. 1999; IV ed. riv. e agg. 2018, 2 voll., Tunué),Il Drago e la Saetta. Modelli, strategie e identità dell’immaginario giapponese (Tunué 2008) e Conoscere l’animazione. Forme, linguaggi e pedagogie nel cinema animato per ragazzi (Conoscenza 2004).

Ingresso libero fino alla capienza massima di 40 persone.