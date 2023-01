All'Abbazia di San Pietro un incontro nell'anniversario dell'uccisione di Luigi XVI

In occasione del 230° anniversario dell'uccisione del Re di Francia, Luigi XVI (23.8.1754 - 21.1.1793), le associazioni Alleanza Cattolica, Terra e identità e Croce Reale, intendono onorarne la memoria con un incontro, sabato 21 gennaio 2023 dalle ore 10.15, presso l'Abbazia di San Pietro in Modena.

"L'iniziativa non è e non vuole essere una mera commemorazione nostalgica ma in un invito alla riflessione su quello che è stata la Rivoluzione in Francia e ciò che ha rappresentato l'esecuzione di Re Luigi XVI definita, dal grande scrittore francese Albert Camus (1913 - 1960), come "la separazione del cielo dalla terra, [che ha] cominciato col disincarnare la divinità uccidendo i suoi rappresentanti in terra[...]. Nel 1793, in certo modo, finiscono i tempi della rivolta e cominciano i tempi rivoluzionari, su di un patibolo'."

La riflessioni saranno svolte dalla Prof. Elena Bianchini Braglia, dell'Associazione Terra e identità, che si concentrerà sulla tragica fine della famiglia reale francese, dall'Avv. Lorenzo Benassi, di Alleanza Cattolica, che proporrà una riflessione sulle conseguenze culturali e politiche del regicidio, con la moderazione dei Mattia Spaggiari di Croce Reale.

Al termine una Santa Messa in suffragio del Re Luigi XVI, nella Basilica di San Pietro, nella forma straordinaria del rito romano, sarà celebrata dal Can. Don Joseph Luzuy, I.C.R.S.S. (Istituto di Cristo Re Sommo Sacerdote).