Anoressia, bulimia, obesità: cosa fare? primo incontro al Centro per le famiglie rivolto a genitori

Si parla di disturbi del comportamento alimentare nel primo appuntamento del nuovo ciclo di incontri “Tra ascolto e dialogo: corpo, affettività e social” in programma sabato 22 ottobre presso il Centro per le famiglie del Comune di Modena, in via del Gambero 77.

Il ciclo è promosso dalla Rete di prevenzione per la promozione del benessere in adolescenza. Gli incontri sono rivolti a genitori, educatori e caregiver di ragazzi adolescenti e le tematiche affrontate vengono scelte in base ai bisogni emersi nella precedente edizione o in sede di coordinamento del progetto Sportelli scolastici sulla scorta di richieste e situazioni di disagio espresse dai ragazzi.

L'adolescenza dei figli è una fase particolare nella vita delle famiglie, ancora più dopo aver attraversato un lungo periodo di isolamento sociale dovuto alla pandemia. Molti ragazzi si trovano a sperimentare una realtà in parte sconosciuta e le sfide che si pongono dinnanzi a loro e ai genitori non sono sempre facili da affrontare. Il ciclo intende quindi affiancare le famiglie proponendo riflessioni e momenti di condivisione che possano essere di sostegno ai genitori per accompagnare la crescita dei figli.

Sabato 22 ottobre dalle 9 alle 12.30 è dedicato a “Anoressia, bulimia, obesità, che fare?” il primo laboratorio del ciclo; interverranno Dante Zini, medico di Medicina Interna, dietologo, psicoterapeuta del Centro per i disturbi alimentari di Modena ed Elisa Valdastri, psicologa e psicoterapeuta specializzata in disturbi del comportamento alimentare e obesità. I disturbi del comportamento alimentare sono motivo di grande sofferenza per tanti ragazzi e soprattutto ragazze, i relatori cercheranno quindi di spiegare come essere loro vicini e intervenire tempestivamente.

Sarà invece dedicato a “Amore teen, affettività e sessualità in trasformazione. Cambiamenti nei ragazzi e nei genitori” l’appuntamento con le psicologhe degli Spazi giovani consultoriali di Modena in programma mercoledì 9 novembre alle 18. Infine, martedì 15 novembre alle 18 si parlerà di “Genitori e pre-adolescenti on line. Gestire per prevenire” nel laboratorio che vuole aiutare genitori e ragazzi nella gestione dello smartphone.

Per informazioni: Centro per la Famiglie di Modena tel. 059 8775846; centroperlefamiglie@ mediandoweb.it. Per partecipare occorre iscriversi: HTTPS://FORMS.GLE/ TY3DCC2CHK7JFYQP6

La Rete di prevenzione per la promozione del benessere in adolescenza è una realtà consolidata che vede collaborare il Comune di Modena attraverso gli assessorati Politiche Sociali (capofila), Istruzione, Politiche giovanili, l’Ausl, la Consulta delle Politiche Familiari, Uisp, Csi, Ceis, Civibox, Csv, Coordinamento genitori democratici, Coordinamento Provinciale Genitori, Città e Scuola. Dal 2017 le attività della Rete sono inserite nel Piano Pluriennale Regionale e con la nuova gestione del Centro per le Famiglie, la Rete di prevenzione è parte integrante del mandato di lavoro del Centro.