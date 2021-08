I Tazenda in concerto a Fiorano con "Antistasis Tour"

Domenica 29 agosto, alle ore 21.30, in piazza Ciro Menotti a Fiorano Modenese, tornano i Tazenda con il loro ‘Antistasis Tour’, evento organizzato dal Comitato Fiorano in Festa e dal Circolo Nuraghe con il contributo del Comune di Fiorano Modenese. La partecipazione è gratuita, ma con obbligo di green pass e di prenotazione all’indirizzo email cnuraghe@libero.it, per info telefonare al n. 333.314.5324.

I Tazenda così presentano il nuovo disco uscito nella primavera scorsa, ora anche in vinile: “Scopriamo insieme il significato letterale e simbolico che abbiamo voluto attribuire a questo nostro nuovo disco: ‘Antìstasis’, dal greco classico ‘resistenza’. Cercavamo disperatamente un titolo originale, che non avesse un suono già sentito. Volevamo un titolo difficile da ricordare e da pronunciare, proprio come l’attuale situazione umana su questo pianeta. Il senso non è politico, né tantomeno antipolitico, ma vuole sottolineare l’immagine della gente che ingaggia una propria forma creativa di difesa e di capacità di sopravvivere a tutto. Come in un film apocalittico, alcuni personaggi possono giocare a carte o ridere e scherzare sulle cose che accadono. La ‘vita’ prima di tutto, prima degli eventi e prima del giudizio che ad essi attribuiamo. Per parlare di questi temi esistenziali invece che farlo direttamente abbiamo aggirato l’ostacolo con una manciata di pop song da cantare insieme che parlano dei sentimenti umani: dalla paura al desiderio passando per la morte e l’amore. Quindi, #Antìstasis a tutto tranne alla vita che accade ed alla quale non ci si può opporre. Sembra un paradosso, ma ironicamente resistiamo anche ad esso. Come? Con l’amore intatto verso la nostra musica. Quello strumento che nessuno ci può togliere e che rappresenta la nostra forma di libertà di espressione. In nome di questo concetto resistiamo con piacere. Buona Antìstasis a tutti!”.

Per la storica band, formata da Gigi Camedda, Gino Marielli e Nicola Nite, accompagnati da da Massimo Cossu, Massimo Canu, Luca Folino e Paolo Erre, è l’ennesimo ritorno a Fiorano, dove è di casa grazie al Circolo Nuraghe, all’amicizia che si era creata con loro e con il loro cantante Andrea Parodi, indimenticata voce di tanti successi e grazie a ‘Spunta la luna dal monte’, successo sanremese condiviso con Pierangelo Bertoli, una canzone capace di costruire ponti fra l’Emilia e la Sardegna.

A ‘Spunta la luna dal monte’ è dedicato il parchetto di Villa Cuoghi, sede del Nuraghe, inaugurato nel maggio 2013, in occasione di un concerto fioranese dei Tazenda, presente Luca Parodi, figlio di Amdrea e Alberto, figlio di Pierangelo Bertoli. L’ultima volta che Piazza Ciro Menotti si è riempita per ascoltarli, è stato il 14 giugno 2019, quando i Tazenda hanno raccolto l’ennesimo successo.



