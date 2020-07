"RAPconti illustrati", la musica incontra il disegno al Festival Mundus

Uno dei più originali rapper italiani incontra uno dei più famosi illustratori italiani, e dal loro sodalizio nasce “RAPconti illustrati” un volume in cui le canzoni dell’uno rivivono nei disegni dell’altro. Nell’ambito della 25^ edizione di Festival Mundus organizzato da ATER Fondazione, venerdì 31 luglio alle 21.30 presso #ZonaLibera il giardino del Vibra Club in via IV Novembre 40/A a Modena arriva “Antologia di RAPconti illustrati” protagonisti il rapper Murubutu e il disegnatore Ernesto Anderle accompagnati dalla voce di Dia. In caso di maltempo lo spettacolo sarà rinviato ad altra data. Canzoni, parole e letture sono di Murubutu, illustrate dal vivo da Ernesto Anderle. L’evento è realizzato in collaborazione con Circolo Culturale Left-Vibra.

Ingresso unico 10 euro, consentito con Tessera Arci al costo di 5 euro. Ingresso scontato al 50% ai possessori della tessera “YoungERCARD” in collaborazione con Comune di Modena e Regione Emilia Romagna. Info telefono 059 826216, mail info@vibra.tv, sito www.vibra.tv. I biglietti per tutti i concerti di Festival Mundus sono in vendita su VivaTicket. I posti saranno assegnati in base alle disponibilità consentite, vige l’obbligo per tutti gli spettatori di indossare le mascherine nelle aree comuni. Il personale opererà controlli sull’osservanza delle norme e sull’acquisto dei posti.

“Ernesto” – ci ha raccontato Murubutu – “è un mio fan da sempre e mi ha contattato per farmi vedere le sue tavole che mi sono piaciute tantissimo perché ha avuto una sensibilità incredibile nel cogliere ciò che mi ero immaginato, e quindi ci siamo trovati molto bene insieme. Lui ha poi iniziato a seguirmi in alcuni live illustrando dal vivo su mega schermo, che è una cosa che piace tanto al pubblico perché è molto coinvolgente, e poi l’insieme di tutte queste esperienze l’ha portato a produrre un intero libro. I pezzi interamente illustrati sono tutti pezzi d’amore mentre i pezzi illustrati singolarmente sono eterogenei. Io avrei voluto fare un libro solo dedicato alle storie d’amore, ma poi si è preferito fare una cosa più mista.”

Prossimo appuntamento con il Festival Mundus, sempre in terra modenese: domenica 2 agosto nel Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio a Carpi alle 21.30 il Sax Quintet de La Toscanini NEXT sarà protagonista del concerto “Take Five” con musiche di Nino Rota, John Kander, George Gershwin e Astor Piazzolla (ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria online). Per informazioni generali su tutto il Festival Mundus 2020: telefono 334.6748558, mail mundus@ater.emr.it, sito www.ater.emr.it, pagina Fb festivalmundus.