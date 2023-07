Antonio Cabrini il nuovo protagonista di “Parlando di Sport con…” l'incontro a Piumazzo

Antonio Cabrini sarà il protagonista di “Parlando di Sport con…”, una serata speciale in cui uno dei più grandi campioni del calcio italiano racconterà aneddoti e racconti della sua vita da calciatore e non solo. Un appuntamento imperdibile, con il patrocinio del Comune di Castelfranco Emilia e in collaborazione con Farmacia Masini e Darphin Paris, che si svolgerà lunedì 10 luglio in piazza della Repubblica a Piumazzo alle 20,30. “Parlando di sport con…” è un format che accende i riflettori su racconti che partono dal magico mondo sportivo e toccano tanti temi quali l’integrazione, lo spirito di squadra, il sacrificio, la comunicazione, storie di sport insomma, ma soprattutto di vita.

Nato a Cremona l’8 ottobre 1957, Cabrini vanta una lunga carriera da calciatore nel ruolo di difensore. Ha vestito le maglie di Cremonese, Atalanta, Bologna e soprattutto Juventus dove ha militato per ben 13 stagioni dal 1976 al 1989. In bianconero ha vinto sei scudetti, due Coppe Italia e tutte le maggiori competizioni Uefa per club. Ha indossato anche la casacca della nazionale azzurra, disputando 73 partite e segnando 9 gol (una statistica che lo rende il difensore più prolifico nella storia degli azzurri) ma soprattutto è stato uno dei protagonisti nel Mondiale vinto in Spagna nel 1982. Nel 2022, inoltre, è stato introdotto nella Hall of Fame del calcio italiano. Da allenatore, invece, ha guidato Arezzo, Crotone, Pisa, Novara, Siria e Italia Femminile.

Ha inoltre scritto nel 2014 il libro “Non aver paura di tirare un calcio di rigore: 11 parole per diventare campioni”, dedicato al penalty da lui sbagliato nella finale del Mondiale 1982 contro la Germania ma non solo e anche di questo si parlerà nella serata di Piumazzo.

Ad intervistare Antonio Cabrini sarà il giornalista Gian Paolo Maini, direttore del sito parlandodisport.it.