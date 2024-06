In Piazza Grande la storia di Formiggini con l'autore Antonio Castronuovo

Giovedì 20 giugno alle 18.30 nuovo appuntamento con la rassegna letteraria estiva di Librerie.Coop Modena Duomo “Una Grande libreria in Piazza”, nello spazio antistante la libreria in Piazza Grande: protagonista l'autore Antonio Castronuovo con il libro "Formiggini - Vita umoristica (e tragica) di un editore del ‘900", edito da Pendragon. Dialoga con l’autore Gianfranco Mammi. La partecipazione è libera e gratuita. Al termine degli incontri è previsto un momento di firma copie e brindisi con l’autore in libreria. In caso di maltempo l'incontro si terrà all’interno della libreria.

Il libro

Disse una volta Formíggini che "si nasce editori come si nasce poeti", e con questo motto-guida riuscì a diventare l’editore meno noioso del suo tempo, anche perché fu talmente tante cose da ingarbugliare ogni tentativo di classificazione: editore, ideatore di riviste, fondatore di biblioteche circolanti, scrittore, filosofo dell’umorismo. La sua vita di ebreo assimilato fu interrotta nel 1938 dalla tegola delle leggi razziali, contro cui decise di protestare col suicidio. Questo libro narra la vita di un uomo straordinario, ma attraversa anche i drammi del ventennio fascista in cui fu attivo.

L'autore

Antonio Castronuovo è saggista, traduttore e bibliofilo. Collabora con le principali riviste italiane di cultura del libro ed è nel direttivo dell’Aldus Club, massimo sodalizio bibliofilo italiano. I suoi ultimi lavori: Dizionario del bibliomane (Sellerio) e Il male dei fiori: Baudelaire a processo (Rubbettino). Per Pendragon è autore del volume Formíggini. Vita umoristica (e tragica) di un editore del ’900, che uscì nel 2005 col titolo Libri da ridere: la vita, i libri e il suicidio di Angelo Fortunato Formíggini e nel 2018 col titolo Formíggini, un editore piccino picciò per Stampa Alternativa.