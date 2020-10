"Antonio Vivaldi", una serata di musica classica alla Chiesa del Voto di Modena

Giovedì 8 ottobre alle 21, nella Chiesa del Voto di Modena, Grandezze & Meraviglie propone il concerto “Antonio Vivaldi” con Rossella Croce violino, Catherine Emma Jones violoncello e Guido Morini basso continuo. Alle 20.30 Francesca Piccinini, direttrice dei Musei Civici, presenterà al pubblico la Chiesa del Voto. L’evento è a pagamento ed è consigliata la prenotazione.

L’ensemble Accordone propone una selezione dalle 12 Sonate per Violino e Basso Continuo Opera 2 di Antonio Vivaldi. Musica di rara esecuzione ma anche di rara bellezza, è caratterizzata da brillantezza e virtuosismo per lo strumento solista, con un trattamento elaborato del basso, che spesso dialoga alla pari col violino. Il Basso continuo si affranca così dal ruolo di semplice accompagnamento armonico e dimostra un’attenzione alla componente polifonica e contrappuntistica che contraddistingue la produzione del giovane Vivaldi. La prima raccolta di sonate per violino solistica di Vivaldi fu pubblicata nel 1708. In quest’opera si legge l’impronta formale della scuola corelliana ma è da sottolineare come la personalità vivaldiana apporta numerosi tratti stilistici propri. Brillantezza e virtuosismo per lo strumento solista, ma anche un trattamento elaborato del basso, che spesso dialoga alla pari col violino. La raccolta delle sonate dell’Op. 2 conobbe vasta diffusione internazionale a partire da 1711: si faceva strada nell’Europa del Nord il mercato degli “amatori di musica” che apriva nuove possibilità commerciali alle edizioni musicali. Famoso resta il caso di un concerto in cui Vivaldi, indispettito dalle precisazioni richieste da fruitori non professionisti, esplicita la numerica annotando: “Per li Coglioni”. Numerose da quel momento furono le ristampe che garantirono a Vivaldi stima e successo in tutta Europa. In questo programma potrete ascoltare anche una sonata per violoncello e continuo e un concerto per archi trascritto per il cembalo da J.S. Bach, a testimonianza dell’interesse che Vivaldi riscuoteva in Europa.

Ingresso 13€ (riduzioni 10€, 5€). Per ulteriori informazioni e prenotazioni, visitare il sito internet www.grandezzemeraviglie.it oppure contattare l'indirizzo e-mail: info@grandezzemeraviglie.it o il numero tel. (+39) 059 214333 – (+39) 345 8450413.