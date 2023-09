"L'Antropologia sociale della Chiesa" un incontro con Don Erio Castellucci

Riprendono dopo la pausa estiva gli incontri di formazione sulla Dottrina Sociale della Chiesa applicata al nostro territorio organizzati dal Cantiere Politico “Non abbiate paura!”, e la ripartenza è affidata all’Arcivescovo Monsignor Erio Castellucci che, il 9 settembre, a partire dalle 15.30 presso Palazzo Europa, Via Emilia Ovest, 101 Sala Mengozzi, terrà una relazione sul tema “L’antropologia sociale della Chiesa – L’essere umano come “persona” nella tradizione cristiana”.



Sarà un momento per riflettere insieme sul valore della persona umana, cuore della Dottrina Sociale della Chiesa. Davvero ogni essere umano ha un valore unico, straordinario, indipendentemente dalle sue condizioni economiche, sociali, dal sesso, dalla sua provenienza, dal suo percorso di vita.

Invece oggi assistiamo al venire meno del rispetto e della consapevolezza di questo valore. E’ la società dello scarto di cui tanto parla papa Francesco.

Di fronte a questo la politica, da troppi anni assorbita dalla gestione dell’esistente con un orizzonte temporale breve e coincidente con le molteplici elezioni a vari livelli, deve ridiventare uno spazio in cui programmare nel lungo periodo, sviluppare idee, proposte, leggi, per proteggere e valorizzare ogni persona.



L’iniziativa degli incontri iniziati nel mese di gennaio nasce da un gruppo di cattolici, attivi nella politica locale in diverse formazioni di centro destra e civiche al fine di riflettere sui temi che interessano la città, di lavorare su soluzioni e prospettive avendo come riferimento ed elemento di unione la Dottrina Sociale della Chiesa.

Dopo la giornata introduttiva tenutasi a gennaio e che ha visto come relatore Don Giuliano Gazzetti, Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Modena-Nonantola, nel percorso formativo durante l’anno trascorso ci si è confrontati sulla tratta di donne, uomini e bambini, sulle politiche ambientali, sul carcere, sulla formazione professionale e sulle politiche familiari.

Il percorso proseguirà, dopo l’incontro con l’Arcivescovo Castellucci, con un nuovo ciclo di incontri che si svilupperà nell’anno 2023-24 in cui si rifletterà su quali politiche possono essere sviluppate sul territorio a favore della vita prenatale, delle persone in situazione di povertà, dell’infanzia, dei giovani, di chi è in disagio abitativo e di chi necessita di cure.



Il Cantiere Politico “Non abbiate paura” che organizza gli incontri vede la partecipazione di Alberto Bosi ed Elisa Rossini, consiglieri comunali a Modena, Marco Rubbiani, consigliere comunale a Campogalliano, Lorenzo Fiorentini, consigliere comunale a Castelvetro, Grazia Ruini, alle ultime elezioni politiche candidata per Noi Moderati e Andrea Mazzi già candidato Udc.

Lascia il comitato organizzativo Barbara Moretti, consigliere comunale a Modena, che negli ultimi mesi ha comunicato la propria decisione di aderire al Movimento 5 Stelle uscendo conseguentemente dall’area di centro destra nella quale il Cantiere Politico si riconosce