“Un’ape salverà il mondo” Per Giornata della Terra, scopriamo il magico mondo delle api

Domenica 24 aprile, alle ore 10.30, presso la Riserva delle Salse di Nirano avremo “Un’ape salverà il mondo”, evento dedicato a grandi e piccoli. In occasione della Giornata Mondiale della Terra, scopriamo il magico mondo delle api con una visita guidata alle arnie della Riserva, accompagnati dalle apicoltrici dell’Azienda Agricola “Api Libere”. Al termine, un cucchiaino di miele per tutti e consegna di materiale didattico.

Il ritrovo è presso Cà Rossa. È un’attività a numero chiuso, per cui è obbligatorio prenotarsi tramite il form rintracciabile sul sito del Comune o sui canali social. Ricordiamo ai partecipanti l’obbligo di utilizzo della mascherina secondo normativa. Per per le escursioni è richiesto equipaggiamento adeguato con scarpe da ginnastica/trekking; consigliamo quindi abbigliamento comodo e di colore chiaro, cambio maglia manica lunga e pantaloni lunghi, scarpe chiuse.