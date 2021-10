Giovani e imprenditori uniti per la ripartenza, a Modena arriva l'Aperi-Glamour

Domenica 24 ottobre a partire dalle ore 18.00 presso lo storico PHI Hotel Corso Canal Grande 6 a Modena giovani ragazze e micro-influencer del territorio sfileranno portando in passerella da testa a piedi i piccoli imprenditori, dai parrucchieri ai gioielli, makeup, abiti e scarpe nell'ambito di "Aperi-Glamour". Sarà inoltre possibile nel pre sfilata ammirare da vicino come "gli addetti ai lavori" operano e nel dopo sfilata i negozi partecipanti esporranno direttamente sul posto la merce per farsi conoscere.

Il programma

18.00 brindisi di benvenuto e piccolo rinfresco

20.00 inizio sfilata (durata 45 minuti circa)

21.00 esposizione dei negozi con apericena in loco

Per le norme in vigore legate al Covid l'evento sarà a numero chiuso con un costo di ingresso pari a 35€.

L'obiettivo

L' Aperi-Glamour è l'iniziativa che permette ai negozi di farsi conoscere grazie all'unione degli eventi con i social e sfruttare al meglio l'importanza che questi hanno avuto durante i lockdown. Un modo in sinergia per far ripartire le due categorie: i piccoli imprenditori locali schiacciati dall’e-commerce e il settore eventi.

L'idea

“L’idea nasce dal lockdown – afferma Francesco Clemente, ideatore del progetto- un periodo che ci ha costretti tutti a lavorare da casa a diventare più Social più Smart soprattutto per quanto riguarda le attività commerciali che già in pre-pandemia mostravano diverse debolezze a livello di contenuto social. Il lavoro fatto è stato di contattare le micro influencer locali e intercettare varie attività commerciali, coinvolgendo diversi settori ma affini. Quello che abbiamo fatto non è stato proporre una competizione per aggiudicarsi il cliente, ma una vera e propria collaborazione; il negozio di vestiti dovrà collaborare col negozio di scarpe piuttosto che quel negozio di gioielli piuttosto che col negozio di accessori. Un blocco unico dove prevale l’unione per un obiettivo comune: la ripartenza di tutta l’economia. A questo si aggiunge che gli eventi si terranno sempre in location particolari di Modena per far conoscere luoghi non comuni. Come il caso dell’Hotel PHI l’unico 4 stelle nel cuore del centro storico della città e dimora storica situata nell’antico palazzo Schedoni, alla destra della Chiesa di Santa Maria delle Asse, le cui origini risalgono al 1530”

Attività aderenti

Il guardaroba di Dalila, Ottica Dalpasso, La bigio di Daniela, MutinArt (Makeup) Academy, Giais parrucchieri by Adriana Molinaro , Atelier MaraTana, Ofelia pellicceria, Piante e fiori Gabriella, Autoclub Modena BMW e Mini, Cioccolateria e Bomboneria Anna, Modena Social,Brame Profumeria artistica.

