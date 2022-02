Aperipò, l'aperitivo poetico arriva a Serramazzoni

Prezzo non disponibile

Sabato 26 febbraio alle ore 18, primo appuntamento a Serramazzoni con la rassegna "Aperipò - un po' aperitivo e un po' poesia".



Da un'idea di Luca Ispani, poeta serramazzonese di Monfestino, si unirà la poesia alla calda atmosfera di un aperitivo, nella cornice della montagna modenese. Per il primo appuntamento sarà presente Yuri Ferrante, autore modenese che presenterà il suo libro "L'attesa" edito nel 2021 per Placebook Publishing, leggendo alcune poesie. "Aperipò" si terrà presso Atmosfera 3.5, Via Serravecchia 20 a Serramazzoni.

Evento in collaborazione con la Pro Loco Serramazzoni. Prenotazione consigliata al 3406839870.