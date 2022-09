Carpi, quattro mercoledì di Aperitivi con l'Autore

Prende il via questo mercoledì “Impressioni di settembre - Aperitivo con l’autore”, rassegna di incontri con quattro scrittori o editori del territorio, organizzata dalla Biblioteca Loria di Carpi in collaborazione con la libreria “La Fenice”.

Il primo appuntamento, in programma alle 18.45 del 14 settembre presso l’Auditorium Loria, è con l’imprenditrice carpigiana Franca Gualtieri che, in dialogo con il giornalista Pierluigi Senatore, presenterà il suo ultimo libro “Voci dall’Argine”, fresco di stampa per “Il Rio editore”. Sei storie per adulti e bambini con le quali, dando voce alla natura, l’autrice suggerisce di cercare armonia tra sé e il creato e di trarre forza dall’esistenza universale dove tutto è vivo e merita rispetto.

Mercoledì 21 settembre sarà la volta di Elisa Paltrinieri, giornalista collaboratrice di Voce di Carpi, autrice di “Prima o poi il coraggio” (Epika edizioni), un romanzo sulla boxe e sulla fotografia, sulla lotta privata contro i fantasmi della propria incompiutezza, su un conflitto etnico ben preciso, sul muro che separava l’Italia dalla Jugoslavia. Dialogheranno con l’autrice Enrico Ronchetti, collaboratore di Voce e Antonio Manfredini, allenatore e fondatore della palestra di boxe Olympia di Carpi.

Il 28 settembre, Gaetano Zanoli, ingegnere carpigiano, alla sua seconda prova letteraria, presenterà 20 Città. Racconti reali e surreali (Il Rio edizioni) in dialogo con l’insegnante e scrittrice Alessandra Burzacchini. Una raccolta di racconti ambientati in 20 città diverse, tra cui anche Carpi.

La rassegna si conclude il 5 ottobre con Alberto Bisi, fondatore della casa editrice “21lettere”. In dialogo con Alessandro Lugli, l’editore presenterà alcuni dei titoli più recenti del suo catalogo che ospita autori internazionali.

L’ingresso è libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Dopo ogni incontro previsto l’aperitivo. Info: 059 649950 oppure biblioteca@carpidiem.it.