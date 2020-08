"Aperitivo con Mvtina", al Parco Ferrari appuntamento con i romanzi storici di Gabriele Sorrentino

Lunedì 10 agosto, dalle 19.30 alle 21.30 la Banca del Tempo di Modena propone “Aperitivo con Mvtina” presso Orange 182, il Chiosco del Parco Ferrari (accesso da Strada San Faustino, n. 182), un evento sulla storia della città romana, in compagnia di Gabriele Sorrentino e dei suoi libri: i romanzi “Mvtina, l'alba dell’Impero” (Artestampa, 2017) e “Mvtina, Geminiano e il crepuscolo degli Dei” (Artestampa, 2018) e il saggio “Quando a Modena c’erano i Romani” (TEi, 2014).

Nel corso della serata, organizzata in collaborazione con l’Associazione di Scrittori I Semi Neri, di cui Sorrentino è socio e vice-presidente, la narrazione avrà come protagonista la storia di Modena dalla fondazione come colonia romana sino alla caduta dell’Impero e si concentrerà soprattutto sui protagonisti dei due romanzi: Ottaviano Augusto (che a Mvtina cominciò la sua ascesa politica nel 43 a.C.) e San Geminiano, patrono di Modena vissuto nel IV secolo d.C. L’ingresso è libero.

Banca del Tempo è un sistema in cui le persone scambiano reciprocamente attività, servizi, saperi. La moneta di scambio è il tempo. Ogni prestazione si misura in ore, indipendentemente dal fatto che il prestatore d’opera sia pensionato, lavoratore, o disoccupato. Le persone si auto-organizzano e si scambiano tempo per aiutarsi soprattutto nelle piccole necessità quotidiane. Sono “luoghi nei quali si recuperano le abitudini ormai perdute di mutuo aiuto tipiche dei rapporti di buon vicinato. Oppure si estende a persone prima sconosciute l’aiuto abituale che ci si scambia tra appartenenti alla stessa famiglia o ai gruppi di amici”. Presso le banche del tempo si possono scambiare varie prestazioni: preparazione tortellini, lezioni di lingue, matematica, latino, cucina, informatica, riparazione bici, bricolage, babysitter, dog sitter, ma anche compagnia. Lo scopo finale della Bdt è creare relazioni.

L’Associazione I Semi Neri si è costituita nel 2007, con lo scopo di promuovere la cultura attraverso la scrittura. In questi anni l’Associazione ha pubblicato Antologie di racconti – Solitudine giapponese, Emilia la via maestra, Presenze di Spirito, Soglie, La casa dei segni – e un romanzo collettivo: L’Enigma del Toro. L’Associazione organizza anche workshop e corsi di scrittura. Il nome richiama un indovinello veronese del VIII-IX secolo: Se pareba boves, alba pratàlia aràba et albo versòrio teneba, et negro sèmen seminaba (Anteponeva a sé i buoi, bianchi prati arava, un bianco aratro teneva e un nero seme seminava) che costituisce la metafora dello scrittore.