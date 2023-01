Aperitivo letterario di beneficenza a Castelfranco Emilia: si presenta “A volte accade che…”

Si svolgerà sabato 28 gennaio alle 17:30 presso Terzo Spazio in Piazza Garibaldi a Castelfranco Emilia la presentazione del libro “A volte accade che…” di Elena Giordano Marchese.

Sarà l’occasione per dialogare con la giovane autrice, per ascoltare la Presidente dell'Associazione Luca Coscioni Mina Welby in collegamento e raccontare della recente costituzione della Cellula Coscioni Modena Reggio Emilia assieme alle attivisti e agli attivisti. I fondi raccolti dall’aperitivo nel corso della serata saranno devoluti alla Associazione Luca Coscioni.