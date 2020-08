Giallo e noir, aperte le iscrizioni alla prima edizione del premio letterario "Castel Nero Crime Festival 2020"

Il Comune di Castelvetro ha pubblicato il bando per la prima edizione del premio letterario “Castel Nero Crime Festival 2020”, legato al festival letterario “Castel Nero Grasparossa” che si terrà il 7 e 8 novembre prossimi al Castello di Levizzano Rangone, organizzato e promosso dall’assessorato al Turismo del Comune insieme agli autori Laura Piva, Fabio Mundadori e Luca Occhi.

Il premio letterario nasce dall’esperienza della rassegna “Grasparossa Noir” ed è aperto a racconti inediti gialli e noir a tema e ambientazione libera.

I racconti dovranno essere spediti necessariamente in “formato doc” via e-mail a: castelnero@castelnero.it, entro il prossimo 10 ottobre. La partecipazione è gratuita e gli autori possono partecipare anche con più opere. Al momento dell’iscrizione essi concedono, nel caso di accesso alla finale, il libero uso dei loro racconti da parte del premio per l’inserimento in una eventuale antologia di futura pubblicazione.

A decretare il vincitore (una sola sezione per questa prima edizione), un’apposita giuria presieduta da Laura Piva e composta da Fabio Mundadori, Luca Occhi e Chiara De Magistris, il cui responso verrà comunicato sul sito www.castelnero.it. Le premiazioni saranno fatte con una cerimonia dedicata domenica 8 novembre al castello di Levizzano. Alla giornata parteciperanno diversi autori di romanzi thriller, giallo e noir.

Per maggiori informazioni contattare l’e-mail castelnero@castelnero.it.