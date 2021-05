"I mercoledì di Maggio e di Giugno": tornano gli appuntamenti per bambini di Modenamoremio

Modenamoremio, società di promozione del Centro Storico di Modena, è entusiasta di poter rinvitare i suoi piccoli spettatori e le loro famiglie in Centro Storico.

Ritornano infatti gli attesi “I mercoledì di Maggio”, che con qualche settimana di posticipo nell’inizio della rassegna, si trasformano in “I mercoledì di Maggio e Giugno”. Il titolo cambia, ma l’obiettivo rimane lo stesso: invitare bambini e famiglie in Centro Storico ed offrire loro l’opportunità di godere gratuitamente di quattro momenti di divertimento e spensieratezza.

Il 19, 26 maggio e 9, 16 giugno Modenamoremio aspetta i più piccoli nelle Piazze dalle ore 17.00, per un divertimento assicurato. Domani, mercoledì 19 maggio, l’appuntamento è alle ore 17.00 in Piazza Mazzini con il Mago Bretella che, in collaborazione con lo Staff CSI, presenterà “Olè olè, aspettando il patatrac”, uno spettacolo strampalato di abilità circensi e assurdità.

Gli spettacoli non necessitano di prenotazione. Accoglieremo i partecipanti in Piazza facendo accomodare i bambini all’interno di colorati hula hoop, e chiedendo ai genitori e ad eventuali ulteriori bambini, di assistere all’animazione posizionandosi nell’area a lato dei cerchi colorati, rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro e indossando mascherina protettiva (non obbligatoria per i bambini al di sotto dei 6 anni). Sarà inoltre presente gel igienizzante per la disinfezione della mani.

Il programma completo è disponibile sul sito di Modenamoremio. La rassegna è patrocinata dal Comune di Modena. Un particolare ringraziamento a BPER Banca, main sponsor Modenamoremio, e Galvani Kids. Per informazioni 059.8751179; info@modenamoremio.it.



