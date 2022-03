Prignano, un pomeriggio di festa alla Big Bench

A Prignano, sabato 5 marzo, prendono il via, con una festa dedicata ai bambini, gli appuntamenti nell’area della “panchina gigante” sul monte Pedrazzo.

Dalle 14.30 alle 17.30, su iniziativa della nuova pro loco (informazioni 349 6003885), sono in programma animazioni e giochi, nell’area della panchina, realizzata sullo stile delle "Big bench", ideate dal designer statunitense Chris Bangle, diventata in due anni un'attrazione per camminatori, ciclisti, famiglie con bambini o semplici curiosi che percorrono a piedi o in mountain bike il facile sentiero, dal centro abitato alla sommità del monte Pedrazzo, dove è possibile ammirare uno scenario unico dal monte Cimone al monte Cusna.