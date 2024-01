Gli appuntamenti per la solennità dell'Epifania 2024 nella Diocesi di Carpi

Si parte con la Cavalcata dei Magi sabato 6 gennaio, alle ore 9.30 a Carpi, San Giuseppe Artigiano. Ideata oltre trent’anni fa dall’indimenticato parroco don Lino Galavotti - inizierà in chiesa sabato 6 gennaio con la Messa delle 9.30. Numerosi i figuranti bambini e adulti, protagonisti di un evento che celebra la festa della manifestazione di Gesù al mondo. Dopo la Messa, la carovana dei Re Magi porterà il lieto annuncio di pace e di speranza lungo le vie del quartiere.

Presepi viventi in Cattedrale, a Mirandola, San Possidonio e Santa Croce

In varie parrocchie della Diocesi di Carpi è tradizione celebrare la solennità dell’Epifania anche attraverso rievocazioni in costume. Sabato 6 gennaio, si terrà il presepe vivente durante la Messa delle 9.30 in Cattedrale a Carpi, e nel corso della Messa delle 10.30 in Duomo a Mirandola. A San Possidonio, presso il Grande Presepe a Villa Varini, alle 14.30, arrivo dei Re Magi, e a seguire la festa con la Befana per piccoli e grandi in piazza Andreoli. Nella parrocchia di Santa Croce di Carpi, alle 10.45, Messa con l’arrivo dei Re Magi. Seguiranno il pranzo per bambini e ragazzi e giochi nell’attesa dei doni della Befana.

Concerto dell’Epifania - Carpi, chiesa di Santa Chiara

Venerdì 5 gennaio, alle 18.30, nella chiesa di Santa Chiara - monastero delle Clarisse a Carpi (corso Fanti 79), si terrà il “Concerto dell’Epifania” con il violinista Rocco Malagoli, accompagnato al violoncello da Matteo Montanari. Saranno eseguiti brani di T. Albinoni e di J. S. Bach.

Concerto della Corale Regina Nivis

Domenica 7 gennaio, ore 16.30 - Quartirolo di Carpi, chiesa madre

L’Associazione Culturale Corale Regina Nivis si esibirà nel Concerto dell’Epifania domenica 7 gennaio, alle 16.30, nella chiesa madre di Quartirolo di Carpi. Durante il concerto si ripercorrerà la storia della chiesa di Quartirolo, di cui nel 2024 ricorre il “Giubileo” dei 450 anni. Brani di Johann Sebastian Bach, del compositore piemontese Pietro Alessandro Yon, di Ariel Ramirez, e Giuseppe Verdi, saranno eseguiti dalla maestra Elena Cattini all’organo, con la partecipazione straordinaria dei solisti Francesca Cangini (soprano) e Lorenzo Barbieri (baritono). La Corale Regina Nivis spazierà dal XVI secolo ai giorni nostri, con opere di compositori come Bepi de Marzi, Dino Stella, Adolphe Charles Adam e tanti altri. Dirigerà la maestra Tiziana Santini.