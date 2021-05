Castelnuovo, tornano gli "Appuntamenti sotto il glicine". Prima ospite Serena Ballista

Sarà Serena Ballista ad inaugurare gli “Appuntamenti sotto il glicine”, rassegna di incontri promossa nell’ambito del cartellone “Estate bene 2021” dal Comune di Castelnuovo Rangone, in collaborazione con l’Unione Terre di Castelli e il Circolo Caos.

Il primo appuntamento è per giovedì 3 giugno alle 20.30 allo Spazio Glicine di via della Conciliazione, dove la scrittrice, insieme a Laura Piretti di UDI (Unione Donne Italiane) Modena, presenterà il suo libro “Mimosa in fuga” (Carthusia edizioni), dialogando con Ivana Fraulini, consigliera comunale e referente del Circolo Caos.

Il volume – illustrato da Paola Formica – narra la storia di Minì, che un 8 marzo decide di scappare perché stanca di essere trattata come un regalo, invece che come simbolo della storia del femminismo e delle conquiste delle donne. Da un incontro inaspettato arriva la possibilità di realizzare il suo sogno e Mimì consegna il suo messaggio più importante a una bambina: non smettere di lottare per se stesse.

Classe 1985, Serena Ballista è una scrittrice e un’attivista femminista modenese. Dopo gli studi presso l’Universität des Saarlandes di Saarbrücken, in Germania, e la laurea con lode alla Facoltà di Lettere e Filosofia all’Università di Modena e Reggio Emilia, Ballista comincia il suo attivismo nell’UDI, provinciale e nazionale, diventando presidente della sezione modenese nel 2014. Contemporaneamente, entra a far parte prima del Comitato d’onore, poi della Giuria del Premio “Immagini amiche”, nato dall’omonima campagna politica, in collaborazione con l’Ufficio italiano del Parlamento europeo e sotto l’alto Patronato della Repubblica. Dal 2012 affianca all’impegno per l’affermazione dei diritti delle donne l’attività di autrice.



Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...