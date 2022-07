Modena, luglio si conclude con un tributo ad Ennio Morricone e altri appuntamenti

Un tributo a Ennio Morricone è il concerto in programma ai Giardini Ducali che, venerdì 29, apre l’ultimo weekend di luglio dell’Estate Modenese. Fino a domenica 31, sono in programma appuntamenti con le favole, la musica e la danza al parco Amendola, un concerto al parco Ferrari e l’ultimo appuntamento, in zona Gramsci, della rassegna “Incontrincittà” promossa dall’associazione Tempio.

Venerdì 29 luglio, alle 21, per la rassegna “I Giardini d’estate”, appuntamento a ingresso libero, con “Piano tribute to Ennio Morricone”, con Gilda Buttà, che è stata interprete ufficiale del Maestro eseguendo le sue colonne sonore e suonando la sua intera produzione pianistica, e Cesare Picco, improvvisatore raffinato e colto. I due artisti proporranno un viaggio musicale di grande emotività, poesia e potenza sonora eseguendo sia i capolavori tratti dai più grandi successi del cinema, sia i gioielli composti per pellicole meno famose, tra brillanti dialoghi a due e suggestivi assoli. Gli spettatori, oltre a godere della bellezza delle musiche e della maestria dei due interpreti, ritroveranno l’emozione del suono e l’evocazione di quelle immagini che fanno ormai parte della nostra cultura. Iniziativa a cura di Studio’s in collaborazione con Fondazione di Modena ed Hera.

Alle 19, al parco Amendola, va in scena “Storie di fate, streghe e folletti”, spettacolo di narrazione, danza e teatro di figura per bambini e famiglie a cura di PaZoTeatro. L’ingresso è libero (per informazioni: prenotazionipazo@gmail.com).

Alle 21.30, al Parco Ferrari, per Orangestate, il concerto di Elvis e i poteri forti, a cura di Caleidos, a ingresso libero.

Sabato 30 luglio, alle 21, in zona Gramsci, ultimo appuntamento con la rassegna “Incontrincittà”, promossa dall’Associazione Tempio, che per tutto il mese di luglio ha portato esibizioni artistiche di generi diversi nelle aree più periferiche della città. Sabato, dal furgoncino che diventa un palcoscenico uscirà un gruppo artisti modenesi a proporre una performance musicale.

Al parco Amendola, alle 21.30, PazoTeatro propone “Indagine sul concetto di fine”, spettacolo conclusivo del laboratorio di danza, circo e fotografia. L’ingresso è libero.

Domenica 31 luglio, alle 19.30, al parco Amendola, omaggio a Ivan Graziani con Roby e Diego. Ingresso libero.