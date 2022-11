Aceto, cantine, mercatini e visite guidate: il weekend di Castelvetro

Indirizzo non disponibile

Sono diversi gli appuntamenti per il fine settimana sul territorio di Castelvetro, alcuni dei quali si svolgeranno su entrambe le giornate di sabato 19 e domenica 20 novembre.

Fra questi, “Aceto e olio in festa” all’Acetaia Boni, che propone una “due giorni” di promozione dell’aceto balsamico tradizionale di Modena e dell’olio d’oliva in collaborazione con l’azienda agricola Pelagrilli di Monteleone d’Orvieto (TR). Dalle ore 10 alle 19 bruschette calde con olio novello, vin brulè e gnocco fritto e Acetaia aperta per visite e degustazioni.

Sempre sabato e domenica tornano gli appuntamenti con le visite guidate al castello di Levizzano Rangone e al Museo Rosso Graspa ospitato al suo interno. L’accesso al castello, come noto, è consentito solo tramite visita guidata (durata un’ora e mezza, biglietto 3 euro) su prenotazione: tel. 059 758880; info@visitcastelvetro.it. Orari delle visite: sabato ore 15, domenica ore 11 e ore 15.

Domenica 20 novembre, dalle ore 10 alle 13, nell’ambito della rassegna “Cantine aperte”, le aziende castelvetresi La Piana Winery, Opera02 e Tenuta Pederzana aprono le loro porte per degustazioni di vino e aceto balsamico, con la possibilità di visitare i vigneti e la filiera di produzione dei vini locali come il Lambrusco Grasparossa. La prenotazione, direttamente in azienda, è fortemente consigliata.

Sempre domenica, infine, in via Sinistra Guerro a Castelvetro, una giornata dedicata allo shopping con il Mercato della Toscana, con spettacoli di burattini per bambini e famiglie, previsti alle ore 11 (“Pupazzi di neve”) e alle ore 15.30 (“Le dodici notti”).