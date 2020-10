"Appuntamento con gusto" a Castelfranco Emilia: cucina altoatesina e artigianato in Piazza Garibaldi

Da venerdì 23 a domenica 25 ottobre 2020, dalle 9 alle 20, ospitato nella cornice di Piazza Garibaldi di Castelfranco Emilia, si terrà l’iniziativa "Appuntamento con Gusto". Questa proposta, nata per valorizzare qualità e tipicità dei prodotti esposti, vedrà la presenza di operatori provenienti da diverse regioni italiane.

La parte enogastronomica conterà sull’offerta di pregiate specialità come i canederli, gli strudel, i brezel e lo speck dell’Alto Adige, i formaggi dalla Valcamonica, i tartufi e i funghi dal Piemonte, il miele dal lago di Garda, le spezie e gli infusi.

L’artigianato invece potrà contare su proposte uniche e di qualità, con un’ampia scelta di oggettistica in legno e di prodotti legati al benessere.

Non perdere l’occasione per fare un viaggio attraverso le regioni italiane, “Appuntamento con Gusto” ti aspetta in piazza Garibaldi a Castelfranco Emilia.

L’evento si svolge nel rispetto delle normative regionali per la prevenzione della diffusione del COVID 19.