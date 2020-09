"Appuntamento con gusto", specialità altoatesine e altre delizie arrivano a Formigine

Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre 2020, ospitato nella cornice di Piazza Calcagnini a Formigine, si terrà l’iniziativa "Appuntamento con Gusto".

Questa proposta, nata per valorizzare qualità e tipicità dei prodotti esposti, funge da contenitore in cui si affiancano sia la somministrazione, sia la vendita di prodotti enogastronomici ed artigianali. Particolarità che lo contraddistingue rispetto ad altre proposte è “l'ospitalità speciale” data ad uno specifico territorio che, in Piazza Calcagnini, sarà l'Alto Adige. Il territorio ospite curerà la parte dedicata alla preparazione di specialità altoatesine da degustare sia sul posto, sia da asporto, proponendo anche un'ampia gamma di prodotti alimentari ed artigianali. A questa offerta si affiancheranno altri operatori provenienti da diverse regioni, i quali proporranno selezionati prodotti che sono diretta espressione dei territori di provenienza come miele, vino, funghi e formaggi.

L'evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Formigine.

Orari