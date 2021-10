"Archeologia di uno spazio urbano", a Modena una visita guidata tra Novi Ark e Foro Boario

Sabato 23 ottobre alle ore 15.00, l'Associazione Culturale Arianna propone una visita guidata al Parco Novi Ark e al Foro Boario di Modena intitolata "Archeologia di uno spazio urbano".

L'area dell'antica Piazza d'armi, prospiciente la 'ducal fortezza' della Cittadella, è stata nei secoli interessata da numerose trasformazioni e altrettanti diversi utilizzi. Da spazio periferico e necropoli in età tardo-antica (vedi la strada romana e le stele funerarie qui rinvenute ed esposte) fino alla moderna sistemazione della facoltà di Economia e Commercio nel grandioso edificio del Foro Boario.



Il complesso, fortemente voluto dal duca Francesco IV nel 1833 perché fosse 'al servizio degli agricoltori', si presenta oggi magistralmente ristrutturato dall'architetto Franca Stagi per renderlo idoneo ai nuovi usi. Ne descriveremo la grande mole che nei suoi aspetti architettonici e scultorei ancora si staglia imponente e carica di significati autocelebrativi a comporre lo skyline paesaggistico della città moderna.



Percorreremo insieme, fisicamente e mentalmente, le diverse tappe del lungo processo a seguito del quale la zona è stata di volta in volta destinata a esercitazioni militari, a passeggio e diporto, al mercato bovino, a corse di cavalli... sulle tracce di una Modena scomparsa e ora ricomparsa di cui vogliamo riappropriarci.



Punto d'incontro: sarà indicato nel biglietto che arriverà come conferma. Durata: 1 ora e 30 minuti circa. Costo: 10 euro a persona. La prenotazione è obbligatoria, e può essere effettuata online sul sito di Modenatur con pagamento tramite carta di credito (preferibile) o contattando Modenatur al tel 059220022 o info@modenatur.it e passando presso gli uffici ad acquistare il biglietto prima della visita, negli orari di apertura.