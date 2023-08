"Arcipelaghi Sonori", torna il Festival internazionale di musica etnica a San Cesario

Per il ventesimo anno Arcipelaghi Sonori, il Festival internazionale di musica etnica, trasformerà San Cesario nella capitale delle sonorità folk e popolari per due serate, il 17 e 18 agosto, in Villa Boschetti. Ad inaugurare l'edizione 2023 sarà giovedì 17 agosto alle ore 21 il Lìvia Mattos Trio dal Brasile: fisarmonicista, cantautrice, sociologa e performer, Lìvia Mattos, dopo molti anni di lavoro con artisti affermati - come Chico César, Rosa Passos, Badi Assad, Orquestra Sinfônica da Bahia - ha pubblicato il suo primo album d'autore nel 2017.

L'album "Vinha da ida", con arrangiamenti audaci, testi inventivi e fusioni insolite di radici brasiliane e ritmi oltre confine, ha ricevuto grandi elogi dalla critica. Nel 2022, ha pubblicato il suo secondo album APNEIA, un ibrido di canzoni e canzoni strumentali tra cui l'omonimo singolo premiato. Con il suo lavoro, circola in tutto il Brasile e in diversi paesi, avendo suonato in festival come "Akkorden Festival Wien", in Austria; "International Macau Parede", in Cina; "Cantos na Maré", in Galizia, MASA, in Costa d'Avorio, tra molti altri.

Nel 2017, è stata selezionata per il programma Onebeat di Found Sound Nation (USA), dove ha tenuto residenza e tour negli Stati Uniti, con altri 24 musicisti scelti in tutto il mondo. In Brasile ha già vinto i principali e più competitivi bandi incentrati sulla cultura, come Natura Musical (2016), Rumos Itau Cultural (2017) e Circuito SESI (2019), oltre a diversi progetti contemplati a Bahia e San Paolo. Oltre ad essere considerata una carismatica frontwoman la musica, Livia transita costantemente attraverso creazioni di altre lingue - come danza, circo, audiovisivo e teatro.

La serata del 17 agosto sarà aperta da "Il Triello", i classici internazionali della musica pop e del panorama funk, soul e jazz, rivisti e riarrangiati ma soprattutto ripensati alla luce dell’esigenza di ricerca di nuovi colori e sensazioni. La ricerca della migliore ambientazione sonora è garantita dall’efficace interazione del sax di Roberto Manzini con l’hammond di Daniele De Rosa, saldamente ancorati agli agili spunti ritmici della batteria di Diego Lancellotti.

La seconda e ultima serata di venerdì 18 agosto vedrà salire sul palco, alle ore 21, le sonorità pugliesi con i Nati Così, una band con ampia esperienza live che propone un colorato spettacolo di musica folk e rock, reggae e pizzica salentina. I brani suonati attingono dal meglio della tradizione popolare dal nord al sud Italia, reinterpretati con l’unico obiettivo di far divertire e ballare. “Original Rock’n Pizzica from Lecce to Modena”: incontro e mescolanza di generi apparentemente distanti fra loro, ma che sono, insieme, la forza stessa del progetto.

Il Sud Italia come terra d'origine, che si ritrova nella passione e nell’energia dei pezzi suonati e nello stile unico del gruppo: per dare nuova vita alle tarantelle e ai canti tradizionali, una svolta in chiave moderna che miscela stili musicalmente diversi, ma con un risultato assolutamente coinvolgente: un percorso musicale attraverso la Pizzica, la Tammurriata, le serenate e i canti di lavoro: i la tradizione italiana, si fonde e rinasce nelle sonorità rock e ragamuffin, creando visioni sonore di volta in volta differenti fra loro, ma legati sempre dalla passione e dal rispetto del repertorio popolare del Sud Italia.

Gli arrangiamenti originali, la carica emotiva e tecnica dei musicisti, creano uno spettacolo di forte impatto, che emoziona, diverte e assolutamente scatena il pubblico nella danza! Completa lo spettacolo a presenza dei danzatori, che interpretano la musica, passando dai passi tradizionali a coreografie più moderne, di mescolanza con le maggiori danze etniche.

Ad aprire la serata saliranno sul palco i Grooving Birds, un quartetto jazz che suonerà brani originali e cover italiane riadattate. L'ingresso ai concerti è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. L'iniziativa si svolge in collaborazione con l'associazione Le Contrade di San Cesario. Saranno in funzione stand gastronomici.