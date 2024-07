Per la prima volta Aria Aperta Teatro Festival Kids arriva a Sassuolo

La prima edizione di Aria Aperta Teatro Festival Kids - Sassuolo sta per cominciare: il 20 luglio è in programma una giornata ricca di spettacoli e attività che animeranno il bellissimo Parco Vistarino. Il festival è patrocinato dal Comun e di Sassuolo, sostenuto dal Ministero della Cultura , dalla Regione Emilia Romagna e dalla Fondazione di Modena nell’ambito del bando Mi Metto all'Opera 2024, Main sponsor Ceramiche Atlas Concorde S.p.A e Ceramiche Mariner S.p.a.

Il 20 luglio nella splendida cornice del Parco Vistarino si terrà la prima edizione sassolese di Aria Aperta Teatro Festival. L’evento, cominciato nel mese di giugno, prevede la realizzazione di 9 giornate di spettacoli teatrali tra Casalgrande, Sassuolo e Fiorano Modenese. La giornata al Parco Vistarino sarà interamente dedicata a spettacoli per bambini e per famiglie. Attraverso una programmazione di qualità per contenuti, linguaggi, il Festival vuole essere un’occasione di incontro e di trascorrere una giornata di teatro, laboratori e attività.

“ Quest’anno in collaborazione con l’Amministrazione Comunale abbiamo deciso di allargare il festival, infatti per la prima volta Aria Aperta Teatro Festival Kids si svolgerà anche a Sassuolo. Abbiamo organizzato un intero pomeriggio di spettacoli dedicati alle famiglie, laboratori, espositori e buon cibo. Riteniamo che un festival come il nostro dedicato ai bambini e alle loro famiglie possa essere un valore aggiunto per la programmazione estiva di Sassuolo.” racconta il direttore artistico Enrico Lombardi.

Il 20 luglio alle 17:30 aprirà la giornata “ Scimmiotto e Tripitaka” della Compagnia torinese Il Mutamento, lo spettacolo trae spunto dal libro "Viaggio in occidente" che ha ispirato il famoso fumetto Dragon Ball.

Alle 19:00 sarà la volta di “La bianca, la blu e la rossa” una produzione di Alice Bossi/Teatro Evento. Uno spettacolo che utilizza il linguaggio del mimo e del clown consigliato per bambini dai 3 anni.

La giornata terminerà alle 21:00 con “ Pinocchio Bambino Cresciuto Burattino" liberamente tratto da “Le avventure di Pinocchio” di Carlo Collod i, una produzione della compagnia lucana IAC Centro Arti Integrate.

Inoltre si è pensato di arricchire la giornata di festival con alcune attività collaterali: dalle 15:30 ci saranno laboratori creativi per bambini dai 3 ai 10 anni di teatro, origami e yoga per famiglie in collaborazione con la Biblioteca Leontine . Durante l’intera giornata saranno presenti espositori ed artigiani locali e ci sarà la possibilità di mangiare o fermarsi a bere qualcosa grazie all’organizzazione del punto ristoro curato da Anffas APS Sassuolo . Dopo ogni spettacolo sarà possibile partecipare al progetto Aria Aperta Audience, gestito da un gruppo di giovani volontari dagli 11 ai 30 anni, che ha come obiettivo quello di far dialogare artisti e pubblico.

Gli spettacoli si svolgeranno all’interno del Parco Vistarino nelle vicinanze di Villa Giacobazzi, è consigliato portarsi un telo per sedersi nel prato. In caso di pioggia gli spettacoli si svolgeranno presso l'Auditorium Bertoli a Sassuolo, i laboratori si svolgeranno ugualmente all’interno della Biblioteca Leontine.