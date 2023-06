"Modena30 subito!", incontro e dibattito sula mobilità

ARIA: Modena30 subito Le realtà aderenti ad ARIA (Associazioni in Rete per l’Inclusione e l’Ambiente) promuovono un incontro aperto a tutta la cittadinanza in cui illustrare le ragioni e le modalità con le quali una moderna città europea come Modena dovrebbe adottare da subito il limite generalizzato dei 30km/h.

La campagna #Città30Subito risponde a un’esigenza profonda di cambiamento che proviene dalle nostre strade, dai nostri centri urbani. La città 30 non è (solo) un limite di velocità ma un modo diverso di vivere lo spazio pubblico, con più sicurezza e condivisione: è una richiesta di OMS e del Parlamento Europeo, ma soprattutto ha già dimostrato di funzionare in numerose piccole e grandi città europee. Dal Belgio alla Francia, dalla Spagna all’ Austria, dove è stata realizzata ha mantenuto sostanzialmente invariati i tempi di percorrenza in auto, indotto ad una diminuzione dell’uso dell’auto abbassando l’inquinamento, dimezzato il rumore, abbattuto il numero di morti e feriti e migliorato in generale la qualità della vita con ricadute positive anche sul commercio locale: una operazione in cui vincono tutti.

L’appuntamento è per giovedì 14 giugno ore 21 presso la Sala Ulivi di Via Ciro Menotti 137: a confrontarsi con le proposte di ARIA e con gli interventi del pubblico ci saranno Andrea Burzacchini, esperto di mobilità sostenibile, ed Andrea Colombo di Fondazione Innovazione Urbana di Bologna. Sarà anche l’occasione per illustrare la proposta di legge sulla “Città 30” presentata lo scorso mese a livello nazionale da FIAB, Legambiente, Kyoto Club, Amodo, Clean Cities, Asvis e Fondazione Scarponi.

Per chi vuole venire in bicicletta, ci troviamo alle 20,15 presso la Ciclofficina “Rimessa in Movimento” di viale Monte Kosica per un aperitivo e poi raggiungeremo insieme la Sala Ulivi. Per info: ariapermodena@gmail.com presidenza@modenainbici.it