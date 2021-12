Aria di Natale, canto lirico e mandolino a San Damaso per "Vox Mutinae"

Per la rassegna "Vox Mutinae" 2021, mercoledì 8 dicembre alle ore 18.00 presso la Chiesa di Collegara-San Damaso di Modena si terrà un concerto dedicato al Natale, intitolato 'Aria di Natale', realizzato e organizzato da Associazione artistico culturale Actea a.p.s con il patrocinio del Comune di Modena. Il programma spazierà dal repertorio sacro ai più famosi canti e alle più belle poesie natalizie. I solisti saranno accompagnati dall' Ensemble mandolinistico Mutinae Plectri.

L'evento è a ingresso libero con contributo volontario e si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza anticontagio.

L' Associazione artistico culturale Actea a.p.s. , il cui presidente è il pianista Luciano Diegoli e il direttore artistico il tenore Giovanni Coletta, nasce nel 2017 con l'intento di avvicinare al mondo della lirica un pubblico eterogeneo e in particolare i giovani, e realizzare progetti di richiamo internazionale che diano un ulteriore lustro alla nostra città 'patria del belcanto'. In quest'ottica, tra le altre iniziative, dal 2018 Actea organizza un prestigioso Concorso internazionale dedicato alla memoria del grande cantante lirico Nicolaj Ghiaurov, iniziativa che ha riscosso un grande successo di pubblico e che è in programma anche per quest'anno .



Mutinae Plectri a.p.s è l’orchestra di mandolini, mandole e chitarre di Modena, affiliata alla Federazione Mandolinistica Italiana. Dalla sua fondazione, l’orchestra si occupa del recupero delle tradizioni mandolinistiche emiliane ed in generale italiane e ha eseguito con successo centinaia di concerti.