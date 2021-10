"Armi, scheletri e altre storie", la proposta della Terramara di Montale per Halloween

Ultimi due appuntamenti d’autunno al Parco archeologico della Terramara di Montale che chiude la stagione, domenica 31 ottobre con la festa di Halloween nella visita guidata “Armi, scheletri e altre storie”.

Le visite, in entrambi i giorni, cominciano al mattino alle 9.30 e proseguono fino alle 13.30 per riprendere, poi, nel pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30, con partenza ogni 45 minuti (ultimi ingressi alle 11.45 e alle 17.30). Si consiglia di prenotarsi. Per garantire una visita in sicurezza per tutti, è necessario esibire il Green Pass, in formato digitale o cartaceo.

Dal 2 novembre il parco chiuderà per riaprire in primavera con una nuova stagione visite guidate, dimostrazioni di archeologia sperimentale e laboratori dedicati ai ragazzi. Nella riapertura autunnale, dal 5 settembre, tutte le visite proposte hanno fatto registrare presenze di pubblico al completo, con oltre 1.250 visitatori conplessivi. Prosegue, invece, per le scuole, l’offerta di percorsi didattici in presenza e a distanza, in modalità digitale, su richiesta specifica.

Domenica 31 ottobre, con “Armi scheletri e altre storie”, saranno le ossa a raccontare le storie più antiche di eroi e guerrieri, di artigiani e comunità di oltre tremila anni fa. Non conosciamo il volto degli abitanti delle terramare, ma ne possiamo ricostruire abitudini di vita e morte, rituali funerari e di passaggio, sulla base delle indagini archeologiche condotte in villaggi e necropoli. Claudio Cavazzuti, del dipartimento di Storia Culture Civiltà di Unibo, rivela le tante storie scoperte dall’analisi delle ossa umane, come età, sesso, corporatura ma anche traumi e malattie. Al termine della visita, per i bambini, è previsto un laboratorio alla scoperta dello scheletro umano e dei suoi segreti. Grazie alle presentazioni dell’esperto, infatti, sarà un gioco da ragazzi riconoscere le ossa e analizzarle per ricostruire l’identità degli antichi abitanti del villaggio di Montale.

Per costi e prenotazioni, consultare il sito web.

