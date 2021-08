Armoniosamente: nella chiesa di San Vitale musica sacra tra Rinascimento e Barocco

Musica sacra tra Rinascimento e Barocco è il tema centrale del concerto che il soprano Cinzia Prampolini e l’organista Paolo Zappacosta terranno domenica 22 agosto, alle 21, a Missano di Zocca, nella chiesa di San Vitale. Il concerto, che fa parte della rassegna “ArmoniosaMente”, è a ingresso libero e gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili e nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19. È necessario, quindi, essere in possesso del Green pass da presentare all’ingresso e si consiglia di arrivare muniti di mascherina e un po’ in anticipo in modo da distribuirsi con calma nei posti a sedere.

I due artisti propongono un programma che comprende brani di Girolamo Frescobaldi, Claudio Monteverdi, Francesco Cavalli, John Stanley, Tarquinio Merula, con “Canzonetta spirituale sopra la nanna”, e altre due ninne nanne di Orazio dell’Arpa (Ninna nanna al Bambino Gesù) e di Kapsberger (Figlio dormi).

La rassegna “ArmoniosaMente”, che festeggia la sua decima edizione, è organizzata dalle associazioni Amici dell’organo “J.S. Bach” e da Cantieri d’arte, con il contributo della Regione Emilia Romagna, del Comune di Modena e del Salotto Magico. Come è ormai tradizione, la rassegna, che prosegue fino a settembre, si sviluppa in chiese, pievi e abbazie di tutto il territorio provinciale, in particolare in Appennino, ma prevede anche appuntamenti in parchi e luoghi aperti per concerti itineranti e a contatto con la natura. Al programma aderiscono i Comuni di Bastiglia, Ravarino e Castelnuovo in pianura, di Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montese, Pavullo e Riolunato in Appennino, oltre a numerose parrocchie e associazioni locali.

Gli artisti

Il soprano Cinzia Prampolini ha studiato canto a Modena, Milano e Verona dove si è laureata in Canto rinascimentale e barocco. Il suo repertorio spazia dal Medioevo al Barocco, senza tralasciare il Moderno e il Contemporaneo, sia in veste di solista che all’interno di gruppi vocali. Insegna vocalità da molti anni, prima a Bologna e poi in Trentino.

L’organista Paolo Zappacosta si è diplomato in Organo e composizione organistica al Conservatorio di Bologna e si è poi perfezionato in diversi conservatori italiani. Svolge attività concertistica come solista e in duo con altri strumenti, esibendosi sia in Italia che all’estero, e collabora con diverse formazioni corali. Ha sempre affiancato all’attività concertistica quella di didatta ed è organista titolare del Santuario della Beata Vergine di San Luca a Bologna.