“Armoniosamente”, duo per chitarra e flauto a Ciano di Zocca

Risonanze nordiche, tango argentino e musica da film nel concerto policromo che il chitarrista Donato D’Antonio e il flautista Vanni Montanari eseguiranno domenica 25 luglio, alle 21, nella chiesa di San Lorenzo a Ciano di Zocca proponendo un repertorio che parte dal Barocco del grandissimo compositore Arcangelo Corelli e che poi, passando per Schubert, si sviluppa quasi interamente nel Novecento.

Il concerto, che fa parte della rassegna “ArmoniosaMente” ed è organizzato in collaborazione con il Comune di Zocca, è a ingresso libero e gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili e nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19.

Il programma scelto dai due musicisti si apre, appunto, con una sonata di Arcangelo Corelli, entra nell’epoca romantica con Schubert e poi gira il mondo attraverso brani di compositori a cavallo tra Ottocento e Novecento: il francese Jaques Ibert, il violinista e compositore danese Carl Nielsen, gli argentini Alberto Ginastera e Astor Piazzolla, per finire poi con alcuni brani da “Eight memories in watercolor” di Tan Dun, compositore cinese vivente, noto soprattutto per aver composto le colonne sonore dei film The banquet, Hero e La tigre e il dragone.

La rassegna “ArmoniosaMente”, che festeggia la sua decima edizione, è organizzata dalle associazioni Amici dell’organo “J.S. Bach” e da Cantieri d’arte, con il contributo della Regione Emilia Romagna, del Comune di Modena e del Salotto Magico. Come è ormai tradizione, la rassegna, che prosegue fino a settembre, si sviluppa in chiese, pievi e abbazie di tutto il territorio provinciale, in particolare in Appennino, ma prevede anche appuntamenti in parchi e luoghi aperti per concerti itineranti e a contatto con la natura. Al programma aderiscono i Comuni di Bastiglia, Ravarino e Castelnuovo in pianura, di Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montese, Pavullo e Riolunato in Appennino, oltre a numerose parrocchie e associazioni locali.

Gli artisti

Musicisti eclettici e solidali, Donato D’Antonio e Vanni Montanari si sono formati artisticamente con grandi maestri internazionali e suonano stabilmente assieme dal 1996. Si sono esibiti nelle principali città italiane e all'estero nell’ambito di importanti festival, rassegne ed eventi musicali. Nel corso di questi anni hanno dedicato il proprio percorso artistico a specifici repertori musicali come l'Ottocento "biedermeier" (Rossini, Schubert, Carulli, Molino, Giuliani); la musica colta latino-americana (Villa- Lobos, Gnattali, Piazzolla, Assad, Ginastera, Guastavino); Il repertorio del novecento e contemporaneo (Ravel, Rodrigo, De Falla, Shankar, Bartok, Beaser, Corea, Zappa); il repertorio edicato al Giappone (Takemitsu, Ogawa, Aki, Miyaghi). Per celebrare i loro venticinque anni di attività artistica in duo pubblicheranno nell’estate 2021 un nuovo cd per la Ema Vinci records.

