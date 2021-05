ArmoniosaMente, all'Abbazia di San Pietro si riparte dalla musica

La Rassegna ArmoniosaMente, promossa dall'Associazione Amici dell'Organo con il sostegno della Fondazione di Modena e della Regione Emilia Romagna e del Comune di Modena, invita il suo pubblico sabato 8 maggio alle ore 15.30 per un appuntamento musicale in presenza - in sicurezza e nel pieno rispetto delle norme antiCovid - presso l'Abbazia di San Pietro a Modena.

I musicisti Ercole Ceretta, prima tromba dell'Orchestra Sinfonica RAI di Torino, e Luca Benedicti, organista di fama internazionale, terranno un concerto principalmente dedicato alla musica barocca, utilizzando il monumentale organo dell'Abbazia, costruito nel 1524 e restaurato nel 2019. Il festoso e solenne connubio di organo e tromba vuole essere un segnale tangibile di ripartenza. In programma musiche di Purcell, Bach, Haendel, Mendelssohn.

L'ingresso è gratuito.