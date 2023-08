ArmoniosaMente, concerto d'arpa all'alba a Montetortore di Zocca

Risveglio musicale sulle note dell’arpa domenica 13 agosto a Montetortore di Zocca con il concerto all’alba della giovanissima arpista Morgana Rudan. Il concerto inizia alle 7 del mattino e si svolge nell’oratorio di San Rocco, a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. L’appuntamento fa parte della rassegna “ArmoniosaMente”.

Il concerto si apre con un brano dal titolo evocativo “Au matin” di Marcel Tournier, prosegue con trascrizioni per arpa di “Le Cygne”, da Il Carnevale degli animali di Camille Saint-Saëns, e di “Una furtiva lacrima” da L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti, e si completa con brani di Rossini, Bach e Händel. In chiusura, Rudan eseguirà musiche tradizionali irlandesi.

Giunta alla dodicesima edizione, la rassegna “ArmoniosaMente” propone un ricchissimo calendario di concerti in chiese, pievi e parchi di tutta la provincia di Modena che proseguirà fino a ottobre. La manifestazione è realizzata dall’associazione Amici dell’organo “Johann Sebastian Bach” con la direzione artistica di Stefano Pellini, in collaborazione con Cantieri d’arte e i Comuni che ospitano i concerti e con il sostegno della Regione Emilia - Romagna.

L’artista

Morgana Rudan è nata a Modena nel 2000 e ha intrapreso lo studio dell’arpa a sette anni all’Istituto diocesano di musica sacra sotto la guida del maestro Davide Burani, per poi diplomarsi con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore all’Istituto superiore di studi musicali Peri di Reggio Emilia. Ha partecipato a numerosi concerti come solista, in formazioni cameristiche e come membro d’orchestra. È risultata vincitrice in concorsi musicali sia in ambito solistico sia cameristico.