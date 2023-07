Armoniosamente: concerto per arpa e quartetto d’archi

Indirizzo non disponibile

Musiche dal Settecento al Novecento per “Intorno all’arpa”, il concerto per arpa e quartetto d’archi in programma martedì 25 luglio, alle 21, nel Teatro comunale Facchini di Medolla. Sul palco, l’arpista Davide Burani e il quartetto d’archi composto da Viktoria Borissova ed Elia Torreggiani, violino; Ilaria Negrotti, viola; Fabio Gaddoni, violoncello.

L’appuntamento, che fa parte della rassegna “ArmoniosaMente”, è a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Il programma della serata propone musiche di Georg Friedrich Haendel, Pietro Mascagni, Maurice Ravel, dell’arpista Marcel Grandjany, di George Gershwin.

Giunta alla dodicesima edizione, la rassegna “ArmoniosaMente” propone un ricchissimo calendario di concerti in chiese, pievi e parchi di tutta la provincia di Modena che proseguirà fino a ottobre. La manifestazione è realizzata dall’associazione Amici dell’organo “Johann Sebastian Bach” con la direzione artistica di Stefano Pellini, in collaborazione con Cantieri d’arte e i Comuni che ospitano i concerti e con il sostegno della Regione Emilia - Romagna