A Zocca arrivano le sonorità di Spagna e Sud America con un concerto per chitarra solista

Un concerto per chitarra solista che vi porterà in viaggio tra la Spagna e il Sud America con Stefano Palamidessi è in programma martedì 8 agosto, alle 21, a Zocca, nel santuario della Madonna della Verucchia. Il concerto, che fa parte della rassegna “ArmoniosaMente”, inizia alle 21 ed è a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Il viaggio di Palamidessi parte dalla Spagna con una fantasia su temi popolari di Fernando Sor, arriva in Brasile con Cinque preludi di Heitor Villa Lobos, compositore e polistrumentista esponente del neoclassicismo, e poi si sposta in Paraguay con le musiche di Agustin Barrios. Torna, infine, in Spagna con due brani del grande compositore Isaac Albeniz, tra i maggiori esponenti della scuola spagnola.

Giunta alla dodicesima edizione, la rassegna “ArmoniosaMente propone un ricchissimo calendario di concerti in chiese, pievi e parchi di tutta la provincia di Modena che proseguirà fino a ottobre. La manifestazione è realizzata dalle associazioni Amici dell’organo “Johann Sebastian Bach” e Cantieri d’arte, con la direzione artistica di Stefano Pellini e Davide Burani, in collaborazione con i Comuni che ospitano i concerti e con il sostegno della Regione Emilia - Romagna.