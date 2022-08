Le note di ArmoniosaMente vibrano nella Chiesa Parrocchiale di Ciano di Zocca

È un viaggio che comincia con Mozart e Haydn e poi attraversa il mondo con le musiche della tradizione, in particolare quella latino-americana, il concerto per due flauti e violoncello in programma venerdì 19 agosto, a Ciano di Zocca, nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo. La serata, che fa parte della rassegna “ArmoniosaMente” ed è realizzata in collaborazione con il Comune di Zocca, inizia alle 21 ed è a ingresso libero.

Sul palco, Anna Mancini e Franco Nobis al flauto ed Enrico Contini al violoncello che apriranno il concerto con le musiche del “vecchio” mondo, eseguendo brani per trio di Mozart, Hoffmeister e Haydn, per poi spaziare nella tradizione spagnola, con Albeniz, e portoghese e viaggiare, infine, nel mondo latino-americano, con musiche, tra le altre, di Astor Piazzolla.

“ArmoniosaMente”, la rassegna che fino a settembre attraversa tutto il territorio modenese con un ricco calendario di concerti in chiese, pievi e parchi, è realizzata con la direzione artistica di Stefano Pellini e Davide Burani dalle associazioni Amici dell’organo “Johann Sebastian Bach” e Cantieri d’arte, in collaborazione con i Comuni che ospitano i concerti e con il sostegno della Fondazione di Modena, nell'ambito del Bando "Mi metto all'opera", e della Regione Emilia - Romagna.

Anna Mancini, si è diplomata in flauto al Conservatorio di Parma e in didattica della musica al Conservatorio di Milano. Diploma d’onore all’Accademia Chigiana di Siena nella classe di Severino Gazzelloni, si è poi perfezionata a Vienna, a Venezia e a Basilea. Ha curato varie edizioni di musiche strumentali italiane del ‘700 e dell’800 e ha collaborato con l’Orchestra sinfonica di San Remo, l’Orchestra della Rai di Roma e l’Orchestra del Teatro Regio di Parma. Con diverse formazioni cameristiche ha suonato in Italia, in Europa, nelle Americhe e in Asia, dove ha realizzato anche numerose registrazioni per emittenti radiofoniche e televisive. Ha tenuto masterclass nelle Università di Miami, Philadelphia, New York, Algeri, Rio de Janeiro, Buenos Aires ed è docente di flauto al Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma.

Franco Nobis, diplomato in flauto al Conservatorio di Mantova, si è perfezionato a Siena con Severino Gazzelloni, con Renate Greis a Venezia, Aurèle Nicolet ad Altamura, Peter Lukas Graf a Sermoneta, Mario Ancillotti a Riva del Garda. Ha ottenuto premi in concorsi di musica da camera e ha svolto attività concertistica in varie formazioni, in Italia e all’estero. Con Anna Mancini ha pubblicato l’edizione critica dei duetti per due flauti di Viotti trascritti da Giannella.

Enrico Contini, diplomato in violoncello al Conservatorio di Parma, si è perfezionato nel repertorio solistico e in violoncello barocco. Ha svolto intensa attività cameristica, dal quartetto al duo con pianoforte e in altre formazioni, suonando in Italia e all’estero. Con il gruppo Musica insieme di Cremona si è dedicato per alcuni anni alla musica del ventesimo secolo. Ha collaborato come primo violoncello con varie orchestre lirico-sinfoniche e barocche. Il repertorio barocco e classico su strumenti originali costituisce l’attività primaria degli ultimi anni. È docente di violoncello nel conservatorio della sua città.