Armoniosamente, la rassegna di musica classica riparte da Formigine

La rassegna musicale “ArmoniosaMente” torna ad animare l'estate del territorio modenese da martedì 28 giugno: senza essersi mai fermata nei due anni precedenti, quest'anno amplia la sua programmazione con oltre trenta appuntamenti, regalando concerti, per organo ma non solo, eventi e visite guidate fino a settembre. Un cartellone che si arricchisce non solo di contenuti ma anche di luoghi, con eventi particolari nei quali la musica entra in armonia con la bellezza del paesaggio.

Dopo l'anticipazione alla Rupe del Pescale a Prignano, dove il pubblico ha assistito a un concerto dell'arpista Davide Burani in uno scenario mozzafiato, “ArmoniosaMente” prende il via martedì 28 giugno a Formigine, nella splendida chiesa della Madonna del Ponte, con un appuntamento che propone alle 20.30 una visita guidata itinerante e, alle 21, un concerto all’organo Traeri del 1690, uno dei più belli del territorio, suonato da Roberto Bonetto accompagnato dalla tromba di Alberto Frugoni, entrambi musicisti tra i più apprezzati a livello nazionale. Il programma propone musica barocca ma con inconsuete inserzioni del repertorio spirituale.

La rassegna proseguirà fino al 24 settembre con un cartellone ricco e variegato, attraversando tutto il territorio e proponendo concerti all'aperto, nei parchi John Lennon e Rio Gamberi a Castelnuovo, di nuovo alla Rupe del Pescale e al Parco delle Sequoie di Lotta di Fanano); concerti "promenade", sempre molto apprezzati dal pubblico, a partire da quello ormai tradizionale di Fiumalbo, con ben quattro organi protagonisti, fino a Serpiano, dove il pubblico percorrerà a piedi il tragitto dalla Rocchicciola al borgo, e a Castelfranco Emilia, dove due chiese sui due lati della via Emilia custodiscono due organi Traeri del 1700; concerti con visite guidate (Renno, Pompeano, Monzone, Montebonello e molti altri). Sono tantissimi, inoltre, i concerti tenuti da interpreti giovanissimi (il più giovane, Edoardo Mari, ha 23 anni), e quelli di artisti affermati in campo internazionale, come il Quartetto Vanvitelli, che suona nei festival europei più importanti.

Tutti i concerti sono a ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

“ArmoniosaMente” è realizzata grazie al sostegno e alla collaborazione dei Comuni di Bastiglia, Castelnuovo Rangone, Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montefiorino, Montese, Pavullo, Ravarino, Riolunato, Zocca; di confraternite, pParrocchie (Recovato, Cassano, Trentino, Rocca Malatina, Pompeano) e associazioni (In...Oltre di Pavullo, Volontaria Pro Rocca), Pro Loco (Prignano e Polinago). La rassegna è sostenuta dalla Fondazione di Modena nell'ambito del Bando "Mi metto all'opera" e dalla Regione Emilia - Romagna.