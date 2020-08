Armoniosamente, la rassegna continua con un concerto per organo e voce a Pompeano di Serramazzoni

Musica sacra ma non solo nel concerto per voce e organo in programma a Pompeano di Serramazzoni domenica 23 agosto, alle 20.45, nella chiesa di san Geminiano vescovo. Protagonisti della serata, che fa parte della rassegna “ArmoniosaMente”, sono il soprano di origini giapponesi Akiko Sano e l’organista Sandro Carnelos.

Il concerto è a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili e nel rispetto delle norme di sicurezza imposte dai protocolli anti Covid-19. Si consiglia, quindi, di arrivare muniti di mascherina e un po’ in anticipo in modo da distribuirsi con calma nei posti a sedere.

I due artisti eseguiranno diverse versioni dell’Ave Maria, dalla più antica di Girolamo Frescobaldi fino a quella composta da Nino Rota, passando per Cherubini e Mascagni e alternandole a sonate e brani per organo solo.

La rassegna “ArmoniosaMente”, giunta alla 9ª edizione, è promossa dall’associazione Amici dell’organo “Johan Sebastian Bach” e dall’associazione culturale “Cantieri d’arte” con il contributo della Regione Emilia Romagna e di Bper Banca.