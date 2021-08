ArmoniosaMente: concerto in trio a Iola di Montese

Si apre con le arie dallo “Stabat Mater” di Pergolesi il concerto in trio in programma mercoledì 18 agosto, alle 21, a Iola di Montese, nella chiesa di Santa Maria Maddalena. La serata, che fa parte della rassegna “ArmoniosaMente”, vedrà protagonisti il contralto Maria Ernesta Scabini, il violinista Marco Fornaciari e l’organista Stefano Pellini.

Il concerto, in collaborazione con il Comune di Montese, come tutti gli appuntamenti della rassegna è a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili e nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19: è necessario, quindi, essere in possesso del Green pass e presentarsi con la mascherina.

L’esibizione dei tre artisti proseguirà con la Cantata 82 di Johann Sebastian Bach per l’organico in trio, la Sonata della Crocifissione di Biber, e Sonate di Händel e Vivaldi per violino e organo.

La rassegna “ArmoniosaMente”, che festeggia la sua decima edizione, è organizzata dalle associazioni Amici dell’organo “J.S. Bach” e da Cantieri d’arte, con il contributo della Regione Emilia Romagna, del Comune di Modena e del Salotto Magico. Come è ormai tradizione, la rassegna, che prosegue fino a settembre, si sviluppa in chiese, pievi e abbazie di tutto il territorio provinciale, in particolare in Appennino, ma prevede anche appuntamenti in parchi e luoghi aperti per concerti itineranti e a contatto con la natura. Al programma aderiscono i Comuni di Bastiglia, Ravarino e Castelnuovo in pianura, di Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montese, Pavullo e Riolunato in Appennino, oltre a numerose parrocchie e associazioni locali.

Gli artisti

Maria Ernesta Scabini, contralto, si è diplomata al Conservatorio di Piacenza e ha poi seguito corsi di perfezionamento. Nel suo repertorio ci sono le principali composizioni di musica sacra per contralto e numerose cantate di Bach. Svolge un’intensa attività anche come artista del coro.

Marco Fornaciari, livornese, ha iniziato lo studio del violino nella sua città, proseguendo poi all’Accademia Chigiana e diplomandosi al Conservatorio di Ginevra. Ha suonato come solista nelle più prestigiose sale da concerto in Italia e all’estero e ha inciso diversi cd. Si dedica attivamente anche al repertorio per viola e alla pratica del violino barocco, ed è tra i pochissimi a cui sia stato concesso più volte di suonare lo Stradivari del Comune di Cremona, e il Guarneri di Paganini del Comune di Genova.

Stefano Pellini, modenese, è diplomato in Organo e ha completato i percorsi formativi di II livello in Discipline musicali (Organo) e Didattica della musica, entrambi con lode. Perfezionatosi con numerosi maestri, svolge un'intensa attività concertistica di livello internazionale sia in veste di solista, sia in varie formazioni. Ha inaugurato restauri di importanti organi storici, nonché strumenti di nuova concezione. Appassionato di arte organaria, si adopera da anni per la tutela degli strumenti antichi del territorio modenese, promuovendo restauri e iniziative per la valorizzazione del patrimonio organario. Socio fondatore dell'Associazione Amici dell'Organo "J. S. Bach" di Modena, collabora all'organizzazione e direzione artistica di “ArmoniosaMente”.