ArmoniosaMente, un concerto tra sacro e profano a Vitriola di Montefiorino

È un concerto tra sacro e profano quello che il mezzosoprano Daniela Pini e l’organista modenese Davide Zanasi propongono domenica 13 agosto, alle 21, a Vitriola di Montefiorino, nella chiesa di Sant’Andrea Apostolo. Il concerto fa parte della rassegna “ArmoniosaMente” ed è a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

I due artisti eseguiranno tre versioni dell’Ave Maria, composte da Giulio Caccini, Camille Saint-Saëns e Pietro Mascagni, l’Agnus Dei di Mozart e la Messa solenne tratta da opere di Giuseppe Verdi scritta da Carlo Fumagalli, insieme a brani Pasquini, Stradella, Buxtehude e di Verdi. Giunta alla dodicesima edizione, la rassegna “ArmoniosaMente” propone un ricchissimo calendario di concerti in chiese, pievi e parchi di tutta la provincia di Modena che proseguirà fino a ottobre. La manifestazione è realizzata dall’associazione Amici dell’organo “Johann Sebastian Bach” con la direzione artistica di Stefano Pellini, in collaborazione con Cantieri d’arte e i Comuni che ospitano i concerti e con il sostegno della Regione Emilia - Romagna.

Gli artisti

Daniela Pini, mezzosoprano, laureata in Lettere moderne e in Beni culturali ha poi conseguito il diploma in Canto lirico al Conservatorio di Cesena. La sua duttilità vocale le permette di spaziare dalla musica barocca a quella contemporanea e di avere in repertorio oltre settanta titoli. Ha interpretato numerosi ruoli, e si è esibita anche al Musikverein di Vienna e al Bunka Kaikan di Tokio diretta dal maestro Riccardo Muti. È ospite fissa in numerosi festival internazionali e collabora con gruppi orchestrali come i Cameristi della Scala, I solisti veneti, I virtuosi italiani.

Modenese, classe 1990, Davide Zanasi è organista, clavicembalista e direttore di coro. Ha studiato nei conservatori di Parma e Bologna dove ha conseguito il diploma in organo e composizione organistica, in flauto e il diploma accademico di II livello in direzione di coro e composizione corale. Si è diplomato in organo all’Istituto diocesano di musica sacra di Modena e ha partecipato a numerosi corsi di perfezionamento. È docente di organo e composizione organistica all’istituto musicale “A. Masini” di Forlì e insegna nei corsi di base dell’Istituto superiore di studi musicali Vecchi-Tonelli. Appassionato da sempre di arte organaria, si adopera per la tutela, la valorizzazione e il restauro degli strumenti del territorio.